Povremeni prijevoznici pred rubom propasti, najavljuju prosvjede

Vlade europskih zemalja pomažu svojim prijevoznicima, to očekujemo i od naše ili u protivnom idemo u nove prosvjede, poručili su u srijedu članovi Inicijative povremenog prijevoza putnika Udruge Glasa poduzetnika, koji su na Markovom trgu informirali saborske zastupnike o svojim problemima.

Sektor povremenog prijevoza putnika jedan je od najpogođenijih pandemijom koronavirusa, prihodi sektora su pali od 95 do 98 posto. Stoga iz Inicijative traže hitnu dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU, nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta (4.000 kuna mjesečno plus doprinosi), moratorij na leasinge i kredite u trajanju od najmanje godinu dana, ali i s razumnijom kamatnom stopom od aktualnih 18 do 35 posto. Također od HAMAG BICRO-a i HBOR-a traže ubrzani postupak dobivanja sredstava za likvidnost.

"U pitanju je opstanak 20.000 ljudi, vlasti to ne bi trebale ignorirati. Ne mogu samo reći - država nema novca. Zbog leasing zadužnica mnogi bi mogli ostati i bez krova nad glavom ", upozorava jedan od pokretača Glasa poduzetnika Dražen Oreščanin, dodajući kako su prijevoznici bez novca a prijete im ovrhe nakon zakonskog razdoblja aktivacije koje je pred vratima.

Oreščanin smatra da je hrvatska Vlada digla ruke od povremenih prijevoznika, dok su mnoge europske vlade, s druge strane, poduzele sve što su mogle da ih spase.

"Slovenija svaki autobus dnevno financira sa 40 eura, a dogovorili su i minimalnu plaću za svoje prijevoznike. Njemačka ima sličan sistem i još neke europske zemlje. Nas naša Vlada pušta da propadnemo", rekao je Oreščanin za Hinu.

Predviđa da će do sljedeće godine propasti ili drastično pasti odnosno minimalizirati obujam posla od 50 do 80 posto povremenih prijevoznika. Ti su ljudi, kaže, proteklih 20-ak godina puno ulagali u svoj posao, ali će oni koji opstanu u idućim godinama bitno rezati investicije.

Povremene prijevoznike brine i što nemaju nikakvu najavu da bi im se na jesen mogla osigurati barem minimalna plaća.

"Prijevoznici su pred zidom, cijela turistička industrija je pred zidom. Vrlo se lako može dogoditi da 50.000 do 70.000 ljudi iz turizma ostane bez posla", upozorava Oreščanin.

Tvrdi da ih je Vlada nekoliko puta izigrala, a prijevoznic su do sada imali tri prosvjeda.

"Imamo osjećaj da je Vlada vodila razgovore s nama samo da ne bi bilo prosvjeda i blokada tijekom glavne sezone. Kada se sezona završila nastavili su po svome, a milijarde kuna troše se na druge stvari", rekao je Oreščanin, najavljujući i skore nove prosvjede, ako se njihovi argumenti ne uvaže.

Po njegovim riječima, nakon sastanaka s nadležnim ministarstvima, mnoštva dopisa, kao i dostavljanja tražene dokumentacije koju su podržale i druge strukovne grupacije, svi dogovori su obustavljeni.

Međutim, Oreščanin i članovi Inicijative i dalje se nadaju bespovratnim sredstvima u iznosima koji su dostatni za podmirivanje svih troškova tvrtki do početka iduće turističke sezone, odnosno nadaju se da će doći do dogovora s Vladom.

Inače, povremeni prijevoz putnika predstavlja neizostavni segment turizma, a uz ostalo je povezan i s obrazova njem (organizirani školski izleti, ekskurzije i svakodnevni prijevoz učenika na nastavu), sportom (prijevoz sportskih klubova i navijača) i kulturom (prijevoz KUD-ova, zborova, plesnih skupina i sl.).

Taj je sektor, koji resorno spada u Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, do pandemije koronavirusa poslovao samostalno te održivo odnosno bez ikakvih državnih subvencija.

U sektoru povremenog prijevoza putnika je 2.000 tvrtki s više od 20.000 zaposlenih i više tisuća vozila visoke turističke klase (autobusi, minibusevi i kombi vozila).