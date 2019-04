Povjerenstvo za sukob interesa seli se u novi prostor

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa uskoro bi trebalo useliti u novi prostor, što znači da je došao kraj nesnosnim gužvama na sjednicama Povjerenstva s iole atraktivnijim točkama, tijekom kojih su novinari i snimatelji doslovno gazili jedni preko drugih, naguravajući pritom i dužnosnike o kojima se odlučivalo i svjedoke u postupcima.

Iz neadekvatnih prostorija originalno namijenjenih stanovanju u Mutimirovoj ulici Povjerenstvo bi se do jeseni trebalo preseliti u novi prostor u obližnjoj Mislavovoj ulici, koji se sastoji od četiri etaže i podrumskoga prostora, ukupne površine od oko 600 četvornih metara, koji im je pronašlo Ministarstvo državne imovine. U tom Ministarstvu kažu kako je formalni postupak pri kraju te da bi nove prostorije Povjerenstvo trebalo preuzeti u idućih 10-ak dana. Riječ je prostoru čiji je vlasnik umro bez nasljednika pa ga je prvo preuzeo Grad i dao u najam jednoj tvrtki koja je nedavno završila u stečaju. Prostor je konačno pripao državi pa je ponuđen Povjerenstvu za sukob interesa, koje je, ne čekajući formalnu primopredaju, već raspisalo javni poziv za izradu izvedbenog projekta, budući da je i novi prostor potrebno prilagoditi potrebama Povjerenstva. U novom prostoru nužno je pospajati dio prostorija kako bi se napravila konferencijska dvorana, urediti novi sanitarni čvor, uvesti internet i drugo što je Povjerenstvu potrebno, a hoće li biti nužne i druge prilagodbe, utvrdit će arhitekt kojega će Povjerenstvo odabrati po javnom pozivu.

Nakon toga će biti i jasnije koliko će koštati uređenje novog prostora, a u Povjerenstvu kažu kako im je novac za projekt već osiguran, i to u iznosu od 700.000 kuna. Osim što je neadekvatan, sadašnji prostor u kojem djeluje Povjerenstvu je zadavao i druge glavobolje. Budući da se nalazi u stambenoj zgradi, često su se suočavali s negodovanjem stanara kojima se u vlastitom haustoru baš i nije dalo gledati televizijske ekipe, a nevolje su im izazivali i neriješeni imovinski odnosi, zbog kojih im je Grad prije dvije godine, dok je Povjerenstvo još vodila Dalija Orešković, zaprijetio ovrhom u visini 386.061,73 kune. Iz Grada su tvrdili da je Povjerenstvo u njihovu prostoru i da su morali plaćati najam, što godinama niti su činili niti je tko od njih to tražio. Gradonačelnika Milana Bandića zato se i prozivalo da pritišće Povjerenstvo zbog postupaka koje je to tijelo pokretalo protiv njega, no sada je to pitanje iza Povjerenstva.

O prostoru će se s Gradom dalje dogovarati Ministarstvo državne imovine, iz kojega objašnjavaju da zapravo ni Grad ne spori da je riječ o državnom prostoru, što su gradska tijela i utvrdila, no na dio rješenja kojim je prostor dan državi žalili su se stanari, njihova žalba je usvojena pa se sada čitav postupak mora provesti ispočetka. Neplaćene najamnine koje je Grad potraživao od Povjerenstva i dalje nitko ne plaća.