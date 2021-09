Povjerenstvo obustavilo predmete protiv Plenkovića i ostalih dužnosnika, Novaković: To nije njihov kraj

Povjerenstvo za sukob interesa obustavilo je u petak predmete protiv premijera Andreja Plenkovića i ostalih visokih dužnosnika, slijedom prakse u kojoj su upravni sudovi i Visoki upravni sud odlučili da Povjerenstvo ne može odlučivati o čl. 5, kojim su propisana načela djelovanja.

Uz premijera, protiv kojeg je postupak bio pokrenut zbog netransparentnog komuniciranja prema javnosti u slučaju donošenja tzv. "lex Agrokor", obustavljeni su i predmeti protiv ministra financija Zdravka Marića, čelnika Mosta Bože Petrova i nekadašnje ministrice financija Martine Dalić, koji su se pod povećalom Povjerenstva također bili zbog slučaja "lex Agrokor".

Postupci su privremeno obustavljeni

Predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković objasnila je na početku sjednice da su ti postupci privremeno obustavljeni, ali to nije njihov kraj jer, ako se promijeni sudska praksa primjenom pravnog lijeka koju su predložili DORH-u, onda će ti predmeti ponovno biti otvoreni, no to neće biti tako brzo.

Sudska praksa im zasad ne ide u prilog jer je Visoki upravni sud poništio odluku izrečenu pokojnom zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću zbog povrede načela djelovanja, zaključivši da Povjerenstvo nema ovlasti odrediti je li netko savjesno, odgovorno i pošteno obnašao dužnost budući da za to nije predviđena novčana kazna.

Povjerenstvo je zbog toga uputilo prijedlog za izvanredno preispitivanje presude Državnom odvjetništvu, koje je obustavilo taj slučaj zbog Bandićeve smrti.

Upravni sudovi u međuvremenu su ukinuli niz drugih odluka u kojima je Povjerenstvo utvrdilo povredu načela djelovanja, primjerice odluku da je Plenković povrijedio načela djelovanja zbog imenovanja svog vjenčanog kuma Igora Pokaza za hrvatskog veleposlanika u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Zagrebački Upravni sud presudio je u korist premijera i u "slučaju Helsinki", gdje je Povjerenstvo utvrdilo da Plenković nije dostavio tražene dokumente o tome tko je platio put HDZ-ovoj delegaciji na stranački skup Europske pučke stranke u Finsku.

Uz to, na sudu je pala odluka Povjerenstva protiv bivšeg čelnika SDP-a Davora Bernardića, koji je 2014. primio stipendiju privatne škole Cotrugli vrijednu 263.000 kuna u vrijeme dok je bio saborski zastupnik i predsjednik najveće gradske organizacije tada vladajuće stranke.

Novaković je rekla da su i u tim slučajevima uputili prijedlog za izvanredno preispitivanje presuda kojima su poništene odluke o kojima u konačnici odlučuje Vrhovni sud.

Apsurdno je da Povjerenstvo ne može odlučivati o sukobu interesa

"Dolazimo u apsurdnu situaciju da Povjerenstvo ne može odlučivati o sukobu interesa", ustvrdila je Novaković dodavši da su načela djelovanja po kojima dužnosnici moraju postupati časno i pošteno, čuvajući vjerodostojnost i dostojanstvo izuzetno bitna za rad Povjerenstva.

Ustvrdila je kako se u javnosti pojavila kriva informacija da je Ustavni sud utvrdio da Povjerenstvo ne može postupati po "načelu pet", objasnivši da je taj sud samo rekao da to moraju ispitati upravni sudovi.

Zbog nemogućnosti primjene "načela pet" postupci nisu pokrenuti protiv premijera zbog predlaganja u upravu Janafa Vladislava Veselice, s kojim je navodno u prijateljskim odnosima, te protiv predsjednika Republike Zorana Milanovića vezano za njegovo putovanje u Albaniju, za koje je prvo rekao da je privatno, a potom da je službeno.

No, i za te slučajeve postoji mogućnost ponovnog odlučivanja ako DORH odluči prihvatiti zahtjev za izvanrednim pravnim lijekom i prihvati ga Vrhovni sud.

