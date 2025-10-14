Povijesni dan mira u Sharm El-Sheikhu – novi početak za Gazu i Bliski istok

U egipatskom gradu Sharm El-Sheikhu održan je povijesni „Mirovni summit“, s ciljem okončanja rata u Pojasu Gaze i jačanja napora za trajni mir i stabilnost na Bliskom istoku. Summitom su predsjedavali egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi i američki predsjednik Donald Trump, uz sudjelovanje više od 30 svjetskih čelnika i predstavnika međunarodnih organizacija.

Ovaj povijesni dan obilježen je potpisivanjem sveobuhvatnog sporazuma o prekidu vatre između Hamasa i Izraela, postignutog pod pokroviteljstvom SAD-a te uz posredovanje Katara, Egipta i Turske. Sporazum označava prekretnicu u regionalnoj diplomaciji i novu nadu za mir nakon više od dvije godine krvavih sukoba.Sporazum, koji su potpisali američki predsjednik Donald Trump, katarski emir šeik Tamim bin Hamad Al Thani, egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, predstavlja ključni korak prema stabilnosti i miru nakon više od dvije godine oružanih sukoba i teških ljudskih stradanja. Dokument, koji je objavila Bijela kuća, nosi naziv „Sporazum o prekidu vatre u Gazi“ i sadržava niz političkih i humanitarnih jamstava kojima se sve strane obvezuju na provedbu sveobuhvatnog mirovnog procesa.

Sadržaj i značenje sporazuma

U dokumentu se naglašava da potpisnice pozdravljaju povijesnu predanost i iskrenu provedbu mirovnog sporazuma postignutog pod pokroviteljstvom predsjednika Trumpa, ističući kako je time „okončano razdoblje duboke patnje i gubitka te otvoreno novo poglavlje nade, sigurnosti i zajedničke vizije mira i prosperiteta“. Potpisnici su izrazili punu potporu američkom predsjedniku u naporima da se okonča rat u Gazi i postigne trajan mir na Bliskom istoku, te su se obvezali na zajednički rad u provedbi i nadzoru sporazuma.

Dokument posebno naglašava da mir mora biti obostrano koristan, osiguravajući jednaka prava, sigurnost i dostojanstvo Palestincima i Izraelcima. U preambuli sporazuma istaknuto je kako se istinski napredak može ostvariti samo suradnjom i trajnim dijalogom, dok jačanje veza među narodima služi zajedničkim interesima regionalnog i globalnog mira. Potpisnice su se obvezale da će sve buduće nesuglasice rješavati isključivo diplomatskim putem, odbacujući uporabu sile i produžene vojne sukobe. Dokument upozorava da Bliski istok više ne smije upasti u „ciklus beskrajnih ratova, zastoja u pregovorima i selektivne provedbe sporazuma“. Sporazum promiče vrijednosti tolerancije, dostojanstva i jednakih mogućnosti za sve ljude, neovisno o vjeri, rasi ili etničkoj pripadnosti. U njemu je izražena odlučnost da se iskorijeni ekstremizam i radikalizam u svim oblicima te razvije sveobuhvatna vizija mira, sigurnosti i zajedničkog prosperiteta utemeljena na međusobnom poštovanju i osjećaju zajedničke sudbine.