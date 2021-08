NOVI VIDEO Potresni prizori: Tisuće Afganistanaca očajnički se pokušavaju probiti na aerodrom

Tisuće ljudi već su evakuirane, ali broj Afganistanaca koji žele pobjeći od talibanskog režima sve je veći. Dok evakuacija državljana zapadnih zemalja i lokalnog osoblja koje je radilo za američke i NATO snage i dalje traje, raste očaj među stanovništvom koje nema dozvolu za odlazak.

BBC-jev dopisnik izvijestio je o novim kaotičnim prizorima u blizini zračne luke u Kabulu gdje britanske snage evakuiraju dio Afganistanca. Mnogi se bore da se probiju u kompleks kroz tisuće očajnih ljudi bez dozvole za putovanje koji to isto žele.

Horribly chaotic scenes outside the compound in Kabul where British forces are evacuating some Afghans - many struggling to get through, as thousands of desperate people without travel permission have also turned up



