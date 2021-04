Novi snažan potres kod Petrinje: 'Cijela kuća se zatresla'

Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su jutros dva slaba i jedan prilično jak potres s epicentrom oko 15 kilometara južno-jugoistočno od Gline.

Najsnažniji je bio potres magnitude 4.2 prema Richteru u 10 sati i 54 minute, intenziteta u epicentru V-VI stupnjeva EMS ljestvice. Prethodili su mu potresi magnitude 3.0 prema Richteru u 10 sati i 3 minute i 2.5 prema Richteru u 10 sati i 31 minutu.

EMSC je ranije objavio da je magnituda potresa u 10.54 sati bila 4,6 prema Richteru. Epicentar potresa bio je na dubini od pet kilometara, 20 kilometara udaljen od Petrinje te 65 kilometara od Zagreba.

"Kratko, ali treslo je kuću", "Cijela kuća se zatresla", "Glasan udar", neki su od komentara građana koji su osjetili potres.

