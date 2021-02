Potres od 5,6 po Richteru pogodio Iran, barem 40 ozlijeđenih

Barem 40 osoba ozlijeđeno je u umjerenom potresu u jugozapadnoj iranskoj provinciji Kohgiluyeh i Boyer-Ahmad.

Glavni grad provincije Yasuj i još jedno lokalno selo u srijedu navečer pogodio je potres magnitude 5.6, prema medijskim napisima.

