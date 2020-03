Potraga za radnicima: Za pranje suđa traže plaću od 7.000 kuna, a kuhari početnici 8.000

Vlasnici restorana na Jadranu krenuli su s pripremama za nadolazeću turističku sezonu, a jedan od najvećih problema im je pronaći radnike.

Ove je godine odobreno 2200 radnih dozvola za kuharsku radnu snagu iz inozemstva, a 200 tih dozvola predviđeno je za kuhare internacionalne kuhinje. Najveći broj dozvola zatraže državljani Bosne i Hercegovine, Srbije te Makedonije, a ove će godine doći i Ukrajinci, Rusi, Filipinci...

Na strane radnike mnogi se restorani odlučuju jer su domaći, kažu, postali preskupi.

– Kolege mi se žale da domaća radna snaga postaje preskupa. Primjera radi, pomoćni radnik koji bi prao suđe traži najmanje šest do sedam tisuća kuna. Nitko me ne može uvjeriti da je to realna plaća. Kuhari su posljednjih godina svjesni da je njihovo zanimanje postalo i traženo i cijenjeno, pa postavljaju nemoguće uvjete. Prije nekog vremena mi je tako došao jedan mladac i zahtijeva plaću od 8000 kuna. Pitam ga kad je dobio diplomu, a on govori “prije dva mjeseca”... Eto, takve se situacije događaju. Stoga ne čudi što se ugostitelji odlučuju angažirati strance koji će im raditi za manju plaću – ispričao je za Slobodnu Dalmaciju Mario Pavić, vlasnik restorana “Mario” u šibenskoj Rogoznici te nastavnik ugostiteljske grupe predmeta u srednjoj strukovnoj školi “Blaž Jurjev Trogiranin”.

Alma Harašić Bremec iz ŠKMER-a (Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija) potvrđuje da već godinama postoji problem s deficitom pravog kuharskog kadra.

– Žale nam se i govore “ajme, otišao mi radnik”... A kako neće kad ga nakon sezone pošalje na biro! Zapošljavanja na neodređeno vrijeme u ovom su sektoru i dalje, nažalost, iznimka, pa se kuhari konstantno osjećaju kao građani drugog reda - nemaju financijsku sigurnost, mogućnost podizanja kredita i slično. Zbog manjka adekvatnog kadra značajan broj objekata ove sezone neće raditi ili će im usluga biti manjkava – kaže Alma Harašić Bremec.

VIDEO Gari Cappelli o kvotama za strane radnike