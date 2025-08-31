Potpredsjednik Bundestaga traži referendum za novu njemačku himnu i zastavu: 'Mnogi se istočni Nijemci ne mogu poistovjetiti s himnom'

Potpredsjednik Bundestaga Bodo Ramelow iz stranke Ljevica traži referendum o promjeni njemačke nacionalne himne i zastave – sa sadašnjom himnom i zastavom, kaže, ne mogu se poistovjetiti mnogi na istoku zemlje. Za novu nacionalnu pjesmu predlaže "Dječju himnu" koju je 1950. napisao veliki njemački književnik Bertolt Brecht, rođen u bavarskom gradu Augsburgu 1898., a umro u Istočnom Berlinu 1956.

Cilj – pannjemačka himna

Bivši premijer Tiringije i sadašnji potpredsjednik njemačkog parlamenta Bodo Ramelow rekao je da poznaje mnoge istočne Nijemce koji "ne pjevaju uz himnu iz raznih razloga". - Stoga bih zapravo želio staviti na glasanje 'Dječju himnu' Bertolta Brechta - rekao je Ramelow za Rheinische Post.

- 'Dječja himna' ima divan tekst. U odlomku o procvatu bolje Njemačke mogli bismo pronaći pristup pannjemačkoj himni koju bismo svi zajedno mogli pjevati s radošću - naglasio je političar Ljevice, sljednice istočnonjemačke Komunističke partije. Ramelow je rekao da on sam, međutim, pjeva uz aktualnu himnu "s entuzijazmom" jer se s njom može poistovjetiti. Istodobno, Ramelow je također pozvao na glasanje o zastavi Savezne Republike Njemačke. - Znam da crna, crvena i zlatna predstavljaju odbacivanje totalitarnih struktura. Ali mnogi ljudi također osjećaju nelagodu zbog nacionalne zastave - rekao je. - Želio bih sve ovo staviti na glasanje prema članku 146., koji kaže da Temeljni zakon prestaje važiti čim stupi na snagu novi ustav o kojem je slobodno odlučio njemački narod - objasnio je Ramelow.

Sadašnju njemačku himnu "Deutschlandlied" (Njemačka pjesma), službenog naziva "Das Lied der Deutschen" (Pjesma Nijemaca), napisao je 1841. godine lingvist i pjesnik August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Njegova fraza "Einigkeit und Recht und Freiheit " (Jedinstvo, pravda i sloboda) smatra se neslužbenim nacionalnim geslom Njemačke i ugravirana je na modernim kopčama njemačkoga vojnog remena i rubovima nekih njemačkih kovanica. Glazba za himnu izvedena je iz pjesme "Gott erhalte Franz den Kaiser" (Bože čuvaj cara Franju), koju je 1797. godine skladao austrijski skladatelj Joseph Haydn za rođendan Franje II., cara Svetoga Rimskog Carstva, a poslije i Austrije.

"Deutschlandlied" je dobro poznata po refrenu prve strofe "Deutschland, Deutschland über alles" ("Njemačka, Njemačka iznad svega"), ali to nikada nije bio njezin naslov. Ovaj stih izvorno je značio da najvažniji cilj njemačkih liberalnih revolucionara 19. stoljeća treba biti ujedinjena Njemačka koja bi prevladala odanost lokalnim kraljevstvima, kneževinama, vojvodstvima i palatinima tada fragmentirane Njemačke – u biti da ideja ujedinjene Njemačke treba biti iznad svega. Poslije, a posebno u nacističkoj Njemačkoj, ove su riječi snažnije izražavale ne samo njemačku superiornost i dominaciju nad drugim zemljama već i ideju da se Njemačka među Nijemcima nalazi na vrhu svih mogućih idealizama. "Njemačka, Njemačka iznad svega" bio je apel raznim njemačkim monarsima da stvaranju ujedinjene Njemačke daju veći prioritet od neovisnosti svojih malih država. U trećoj strofi, pozivom na "Einigkeit und Recht und Freiheit " (jedinstvo, pravda i sloboda), Hoffmann je izrazio želju za ujedinjenom i slobodnom Njemačkom u kojoj će prevladavati vladavina prava, a ne arbitrarna monarhija. Himnu se često kritiziralo zbog svoga općenito nacionalističkog tona.

"Njemačka pjesma" nastala je radi stvaranja ujedinjene njemačke države, a u cijelosti ju je prihvatila Weimarska Republika 1922. godine. Nakon proglašenja Savezne Republike Njemačke 1949., cijela je pjesma i dalje bila službena himna iako se pjevala samo treća strofa. Od 1991. i ponovnog ujedinjenja Njemačke, treća strofa je nacionalna himna.

Ujedinjena domovina

Komunistička Istočna Njemačka (DDR) imala je vlastitu nacionalnu himnu, "Auferstanden aus Ruinen" (Uskrsnuli iz ruševina). Budući da je tekst ove himne pozivao na "Njemačku, ujedinjenu domovinu", više se nije službeno koristio od 1972., kada je bivši DDR odustao od cilja ujedinjenja Njemačke. Za novu nacionalnu pjesmu Bodo Ramelow predlaže "Dječju himnu" koju je 1950. napisao veliki njemački književnik Bertolt Brecht.