Potonuo brod pun turista: Nestalo najmanje 45 ljudi, pokrenuta velika operacija spašavanja

TULSI GABBARD

FOTO Zvali su je izdajicom i Putinovim adutom, a sad postaje šefica američkih špijuna: S 23 je otišla u rat

Iako će Trump sastaviti vladu s dominantnom ideologijom desnog populizma, Gabbard je zapravo ljevičarka. No, to za Trumpa nije minus, već plus jer želi reći da on zapravo okuplja široku koaliciju