Pošast među mladima uzima maha, otkrivene šokantne brojke: 'To ubija, posebice našu djecu'

Europska komisija najavila je ambiciozan plan za borbu protiv sve popularnijeg vapinga, izjednačavajući poreze na e-cigarete s onima na duhan, uz strože regulative kako bi se zaštitila djeca od ovisnosti. Povjerenik za zdravstvo Olivér Várhelyi i povjerenik za poreze Wopke Hoekstra vode ovu inicijativu, upozoravajući na opasnosti vapinga, posebice za mlade. No, industrija i dio političara uzvraćaju, tvrdeći da su e-cigarete manje štetna alternativa pušenju. Hoekstra je u intervjuu za POLITICO optužio duhansku industriju za "manipulaciju" djecom kroz privlačne okuse poput jagode, nazivajući to "osvetom duhanske industrije". "Vaping ubija, posebice našu djecu", rekao je, pozivajući se na američka istraživanja o plućnim bolestima povezanima s e-cigaretama. Predloženi plan uključuje povećanje trošarina za 139% na cigarete i 258% na duhan za motanje, uz uključivanje e-cigareta, što bi EU-u moglo donijeti 11,2 milijarde eura godišnje. Industrija vapinga, koju zastupa Svjetska alijansa vapera, uzvraća da nema dokaza o smrtnim slučajevima uzrokovanim legalnim proizvodima za vaping u Europi. "E-cigarete su znatno manje štetne od cigareta jer izbjegavaju kemikalije izgaranja", izjavio je direktor Michael Landl, naglašavajući da djeca i nepušači ne bi smjeli koristiti ove proizvode.

Zdravstvene organizacije, uključujući Europsko društvo za kardiologiju, podupiru Komisiju, upozoravajući na "nadolazeću krizu kardiovaskularnog zdravlja" zbog nikotinske ovisnosti među mladima. Thomas Lüscher, predsjednik ESC-a, ističe: "Nijedan proizvod s nikotinom nije siguran za srce." No, plan se suočava s otporom. Porezna pravila zahtijevaju jednoglasnu podršku svih članica EU-a, a zemlje poput Portugala i Švedske već su izrazile neslaganje, dijelom jer će prihodi od poreza ići u europsku, a ne nacionalne blagajne. Duhanska industrija, uključujući Philip Morris, lobira protiv plana, upozoravajući na gubitak radnih mjesta.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je izvješće kojim upozorava na zabrinjavajući porast korištenja e-cigareta, posebice među tinejdžerima. Prema procjenama WHO-a, više od 100 milijuna ljudi diljem svijeta koristi e-cigarete, od čega je najmanje 86 milijuna odraslih, uglavnom u zemljama s visokim prihodima. Međutim, zabrinjava činjenica da je korištenje među tinejdžerima u dobi od 13 do 15 godina devet puta veće nego među odraslima, s gotovo 15 milijuna mladih korisnika.

Nadalje, WHO je oštro kritizirao proizvođače e-cigareta, optužujući ih da su "navukli generaciju djece" na nikotin putem agresivnog marketinga, uključujući slabo regulirane digitalne kanale. "E-cigarete se promoviraju kao sredstvo za smanjenje štete, no u stvarnosti ranije navikavaju djecu na nikotin, ugrožavajući desetljeća napretka u borbi protiv duhana", izjavio je Etienne Krug, direktor odjela za zdravstvene determinante WHO-a. Izvješće navodi da 1,9 posto odraslih koristi e-cigarete, u usporedbi s 7,2 posto tinejdžera u dobi od 13 do 15 godina. WHO upozorava da su podaci o korištenju među adolescentima vjerojatno podcijenjeni, jer mladi općenito koriste ove proizvode u većoj mjeri nego odrasli. "Ovo nije iznenađujuće s obzirom na to kako industrija cilja mlade", stoji u izvješću.

Iako je broj korisnika duhana globalno pao s 1,38 milijardi u 2000. na 1,2 milijarde u 2024., WHO naglašava da je "epidemija duhana daleko od kraja". Glavni direktor WHO-a, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, pohvalio je napore zemalja u kontroli duhana, ali upozorio da duhanska industrija uzvraća udarac novim nikotinskim proizvodima usmjerenim na mlade. "Vlade moraju brže i snažnije provoditi politike kontrole duhana", dodao je. Hazel Cheeseman, izvršna direktorica britanske dobrotvorne organizacije Action on Smoking and Health, istaknula je da je u Velikoj Britaniji porast popularnosti e-cigareta dijelom posljedica njihove upotrebe kao pomoći pri prestanku pušenja. "No, porast korištenja među tinejdžerima zahtijeva hitnu akciju. Proizvodi koji izazivaju ovisnost moraju biti strogo regulirani", rekla je, pozdravljajući povratak Zakona o duhanu i vapeima u britanski parlament, koji bi trebao spriječiti promociju e-cigareta djeci. WHO poziva na hitnu regulaciju kako bi se zaštitila mlada populacija i očuvao napredak u globalnoj borbi protiv ovisnosti o nikotinu, piše Daily Mail.