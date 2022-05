Porošenko prozvao Milanovića: 'Kada bi posjetio uništene gradove, promijenio bi mišljenje o Rusiji'

Bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko osvrnuo se na situaciju na bojištu, ali i na predsjednika Zorana Milanovića o kojem nema dobro mišljenje kao o premijeru Andreju Plenkoviću.

- Znamo da svaki dan imamo velik broj raketiranja, zračnih napada, bitke na Crnom moru, ovo je veliki rat. U toj situaciji Rusija plaća veliku cijenu jer prema informacijama Oružanih snaga Ukrajine, imamo 26.500 ruskih vojnika koji su zauvijek ostali u Ukrajini, to je cijena njihove agresije na Ukrajinu. Oni se ne bore s našom vojskom nego s našom djecom, ženama, ubijaju i siluju žene, djevojčice i djecu, ubijaju muškarce sa zavezanim rukama. Rusi su barbari, zaslužni za masakr. I zbog toga će završiti na suđenju. Hrvatski narodno točno zna što to znači i što je Haški sud i primjer ratnog zločinca Miloševića. Siguran sam da će Putin pratiti Miloševićev put - rekao je Porošenko za RTL.

Ustvrdio je kako Ukrajinci nisu tražili rat, no da od borbe neće odustati. Dodaje da im je za borbu potrebno oružje.

- Putin je slab, trebamo sankcije, embargo. Nafta i plin su dva stupa ruskog gospodarstva i svaki barel nafte je bomba protiv ukrajinskih civila. Potrebna je kompletna izolacija Rusije. U toj situaciji Putin transformira svoju zemlju u Sjevernu Koreju. Mi Ukrajinci smo slobodan narod. Mi Ukrajinci smatramo se Europljanima - kazao je.

Pozdravio je posjet premijera Andreja Plenkovića Ukrajini te ga nazvao svojim velikim prijateljem, kao i prijateljem njegova naroda.

- Mislim da je to pravo mjesto i prava simbolika da se pokaže solidarnost vašeg naroda s našim. I da, Andrej, ako gledaš, veselim se što ću te vidjeti na kongresu Europske pučke stranke u Rotterdamu - rekao je te potom kazao što mislio o Zoranu Milanoviću.

- Mogu jedino podržati jer mu vjerujem, ne predsjednika, već premijera i podržati njegovo mišljenje o vašem predsjedniku - navodi dodajući kako bi bilo dobro da Milanović posjeti Ukrajinu.

- Kad bi posjetio Buču, Irpinj, kad bi posjetio potpuno uništene, ne kuće i kvartove, već cijele gradove, promijenio bi mišljenje o Rusiji. Putin se ne bori samo protiv Ukrajine, on se bori protiv cijele Europe, Zapadnog svijeta, svih demokracija. I mislim da bi vašem predsjedniku bilo lakše za shvatiti u Buči, a ne u Zagrebu. Želim zahvaliti Hrvatskoj, hrvatskom narodu, premijeru, na prihvatu ukrajinskih žena i djece. Tako to rade pravi prijatelji - smatra.

Porošenko ističe kako postoji veliki rizik za nuklearni rat te kako se bombardiraju i nuklearke.

- Bio sam u Černobilu nakon što su ruske trupe otišle, dostavili smo humanitarnu pomoć hrabrim ukrajinskim stručnjacima koji su bili u Černobilu dok je bio pod okupacijom. Rusija je raketirala nuklearku u Zaporižju, koja je 10 puta moćnija od Černobila. Mi moramo zaustaviti rat, zaustaviti Rusiju. Jedini način da zaustavimo Rusiju je da ju deputiniziramo, da deputiniziramo Europu i Svijet. Zašto je teško pronaći kompromis s Rusijom, zato što nas Putin želi ubiti. I zapamtite, mi se ovdje borimo za vas, za vašu sigurnost. Putin je jednako opasan za Hrvatsku kao i za Ukrajinu. I to što nam pomažete, nije pomoć, to je i ulaganje u vlastitu budućnost. Kad to shvatite, tada je i lakše promijeniti mišljenje, uključujući i vašeg predsjednika - zaključio je.

