Popularno turističko mjesto zabranilo roštilj zbog globalnog zatopljenja: Stanovnici zgroženi odlukom

Vijeće engleskog grada Brightona i Hove razbjesnilo je mnoge sa svojim kontroverznim prijedlogom prema kojem turisti, ali i sami građani ne smiju više koristiti roštiljati na plažama i u parkovima. Očekuje se kako će odluka stupiti uskoro na snagu.

Gradsko vijeće, u kojem najviše ruku ima Zelena stranka, tvrdi kako su roštilji djelomično krivi za globalno zatopljenje. Ističu kako je ta zabrana dio njihovog akcijskog programa čiji je cilj to popularno mjesto učiniti ugljično neutralnim do 2030. godine.

Kao što je bilo za očekivati, potez gradskog vijeća razbjesnio je mnoge. Stanovnici tvrde kako će ta odluka uništiti turizam o kojem grad ovisi i stava su kako je to primjer najgore vrste društvene korektnosti.

- Razina ludila kad je riječ o zabrani roštilja je jednostavno nevjerojatna. To neće napraviti nikakvu razliku. Da kompanije smanje razinu svjetla u uredima na sat vremena to bi više smanjilo razinu emisije nego da se zabraniti sav roštilj u Velikoj Britaniji - ističe jedan građanin grada Brighton i Hove, prenosi The Sun.

- Još jedna suluda ideja Vijeća kojeg predvodi Zelena stranka. Oni su odlučni da grad bankrotira prije nego ih izbacimo s njihovih pozicija - ljutito ističe građanin.

Neki su pak stava kako je odluka kažnjavanje svih onih koji žive u zgradama i nemaju dvorište u kojem mogu roštiljati. Smatraju kako odluka nema veze sa smanjenjem štetnih emisija, jer u tom slučaju mogle su se donijeti odluke koje bi imale utjecaj.

