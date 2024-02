Polovica glazbenih diva pjevala je i u Hrvatskoj

Napraviti popis najboljih inozemnih pjevačica svih vremena nije teško. Odmah ih imate nekoliko očitih i popis je praktički završen: Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Etta James, Patti LaBelle, Nina Simone, Tina Turner, Annie Lennox i još nekoliko. Zato smo se nakon mnogih anketa u kojima su izabrane baš one odlučili za pjevačice koje pretežito rade u 21. stoljeću. Pritom smo se vodili time da to budu solističke figure, često i kantautorice koje pjevaju vlastite pjesme. U ovom slučaju ipak nije bilo najvažnije (samo) njihovo autorstvo, nego vokalne izvedbe i velike karijere.

1. Amy Winehouse

Vjerojatno najznačajnija pjevačka pojava 21. stoljeća. Gledao sam je uživo na njezinu posljednjem koncertu na otvorenom u Beogradu 2011. i vidio jedan od najgorih koncerata u životu. No čak i u stanju kakvom je bila, bilo je jasno da ispred sebe imamo autentičnu zvijezdu s nebrojenim problemima. Winehouse je tada otpjevala jako malo toga, ali talent i posebnost koje je prije toga pokazala na svojim albumima i turnejama dovoljno je da, osim u „klub 27“ onih koji su preminuli sa samo 27 godina života, uđe i na popis najvažnijih ženskih pojava u pop-svijetu 21. stoljeća.

2. Lauryn Hill

Foto: Shutterstock

Iako smo je upoznali pod grupnim imenom The Fugees, već nakon drugog albuma „The Score“ Lauryn Hill postala je ikona nove hip-hop scene devedesetih. Ogroman uspjeh i izvrsna glazba zacementirali su ih kao jedinstvenu pojavu američke glazbe, što je Hill potvrdila i prvim solo albumom „The Miseducation of Lauryn Hill“ 1998. Sjajni grupni i samostalni radovi kombinacijom R&B-ja, hip-hopa, reggaea i soula bili su tako utjecajni da su se i kod nas i u svijetu počeli javljati hip-hop bendovi koji su poput The Fugees svirali uživo, s klasičnim bendom iza sebe, te pjevačicama na koje je utjecala upravo Lauryn Hill.

3. Lady Gaga

Foto: Shutterstock

Lady Gagu imali smo priliku gledati uživo u Areni Zagreb vrlo rano, još 2010. Njezin desetominutni solo segment nastupa uz klavir začepio je usta svima koji su trabunjali da se radi o instant-proizvodu. Nedvojbeno se radi o najvećoj pjevačkoj pop-zvijezdi današnjice za koju se otimaju i Rolling Stonesi. Snimila je s njima duet „Sweet Sounds of Heaven“ na novom albumu, a prvo priznavanje čistunske rock-publike zaradila je 2012. kada je s Jaggerom pjevala „Gimme Shelter“. Do tada su je pretežito prezirali konzervativci iz rock-publike, ne shvaćajući da se radi i o odličnoj glumici („A Star Is Born“, „Gucci“).

4. Norah Jones

Foto: NASA/Paul E. Alers

Kad smo 2002. za recenziranje dobili prvi album Norah Jones „Come Away With Me“, znali smo samo da je kći Ravija Shankara. Nitko nije mogao pretpostaviti da će se easy-listening jazz-album uskoro vrtoglavo početi prodavati i od Norah Jones stvoriti tada najveću mladu zvijezdu s netipično povučenom i mirnom glazbom u svijetu glasnog šoubiznisa. Nekoliko je puta nastupila i u Hrvatskoj, a tijekom dvadesetak godina odradila je suradnje i duete koje malo tko ima na svom popisu: Willie Nelson, Ray Charles, Dolly Parton, Bonnie Raitt, Ryan Adams, članovi The Band, Keith Richards, Jack White, Danger Mouse, Daniele Lupi Q-Tip i drugi.

5. Beyoncé

Foto: Shutterstock

Beyoncé je dvaput nastupila u zagrebačkoj Areni. Upravo je ona 2009. bila prvi inozemni izvođač u tada novootvorenoj Areni Zagreb na prvom koncertu svoje tadašnje turneje „I Am...”, a nakon toga stigla je još jednom, 2013. Ako danas postoji pop-zvijezda najvećeg formata koja je uspješno spojila multimilijunske zarade i kreativni pogon, onda je to svakako Beyoncé. Njezin zadnji album „Renaissance“ sjajan je rad kojim odaje posvetu crnačkoj glazbenoj prošlosti, tradiciji i kulturi, ali ga i prodaje u milijunima primjeraka. A i kritičari Beyoncé redovito obasipaju superlativima.

6. Florence & The Machine

Foto: Shutterstock

Florence Welch osobno mi je najdraža nova pop-pojava zadnjih desetak godina. Lani je i u pulskoj Areni domaćoj publici pokazala što zna, a mene je oduševila već ranim nastupom na turneji kojom je promovirala prvi album u ljubljanskoj dvorani Šiška 2010., na početku karijere. Po scenskoj aktivnosti pomislio sam da sam vidio ženskog Micka Jaggera, s kojim je otpjevala „Gimme Shelter“ na povratničkim koncertima Rolling Stonesa u londonskoj O2 Areni 2012. Par dana prije toga gledao sam je uživo i na turneji drugog albuma u rasprodanom Heineken Music Hallu u Amsterdamu, gdje je već bilo jasno da nastaje nova velika zvijezda.

7. Adele

Foto: Reuters

Pjevačica koja je svoje albume nazivala prema godinama života kad ih je snimala, Adele je jedna od najuspješnijih u današnjem svijetu pop-glazbe. Već prvi album „19“ iz 2008. postigao je meteorski uspjeh. Osvojila je dvije nagrade Grammy za najboljeg novog izvođača i najbolju žensku pop-izvedbu, a drugi „21“ otišao je još dalje i postao najprodavaniji album 21. stoljeća. Osim multimilijunskih prodanih naklada, Adele je do sada osvojila 16 nagrada Grammy, 12 Brit Awardsa (uključujući tri za britanski album godine) te nagrade Oscar, Emmy i Zlatni globus. Vrhunska pjevačica pokazala je i da debeljuškaste pojave imaju šansu u ovom svijetu.

8. Taylor Swift

Foto: Shutterstock

Najveća današnja pop-zvijezda Taylor Swift krajem prošle godine stigla je i na naslovnicu magazina Time kao osoba godine. S 34 godine Swift je u naponu snage i budućnost stadionskih pop-spektakala koji imaju nekog smisla i razloga djeluje životno. I pjesme i životne teme jednako su važan dio priče kao i vrhunska realizacija po najvišim kriterijima svjetskog šoubiznisa. S najvećim, ali zasluženim zaradama i papreno visokim cijenama ulaznica. Njezin koncertni film „The Eras Tour“ lani je bio najgledaniji u povijesti koncertnih dokumentaraca, a čak je i streaming opcija za dva dana gledanja koštala 20 dolara.

9. Alicia Keys

Foto: Hannah McKay

Kad je Alicia Keys 2008. nogom i glasom kročila u zagrebački Dom sportova, miris šampona i parfema tinejdžerske publike i simbolično je smijenio dotadašnju dominaciju pivskih supstanci na inozemnim koncertima kod nas. Bio je to početni uvid u scenu novih američkih pop-pjevačica koje su osvajale top-ljestvice i društvene rubrike. Među njima Alicia Keys bila je jedna od najtalentiranijih, sjajnog glasa i popisa pjesama na albumima poput „The Diary of Alicia Keys“ i „As I Am“, punima mješavine R&B-ja, soula, jazza i hip-hopa. Uostalom, čak ju je i Bob Dylan spomenuo u svojoj pjesmi „Thunder on the Mountain“.

10. Olivia Rodrigo

Foto: Pixsell/Reuters

Dvadesetjednogodišnja Olivia Rodrigo budućnost je masovno prihvaćene pop-glazbe. Njezin prvi album „Sour“ završio je visoko i na popisima kritičara, a na predstojećim dodjelama nagrade Grammy Rodrigo ima sedam nominacija, uključujući glavne u kategorijama najbolji novi izvođač, hit godine i pjesma godine. Nakon glumačkog početka u Disneyevim televizijskim produkcijama „Bizaardvark“ i „High School Musical“, njezin prvi singl „Drivers License“ (nominiran za Grammyjevu pjesmu godine) 2021. obarao je rekorde streaminga i bio među najprodavanijima godine, što su nastavile i iduće pjesme „Deja Vu“ i „Good 4 U“.