Policija obavila očevid i otkrila kako je izazvan požar na Zrću

Očevidom na požarištu Zrće u Novalji utvrđeno je da je ishodište požara bilo na lokalitetu Caska, te da je "požar izazvan otvorenim plamenom", a radi li se o podmetanju ili nezgodnom slučaju utvrdit će se kriminalističkim istraživanjem, najavila je večeras Ličko-senjska policijska uprava.

Gradonačelnik Novalje Ante Dabo izjavio je kako sve upućuje na to da je požar podmetnut, a na policiji je da sve to istraži. „Mogu reći za javnost da je sat i pol prije izbijanja ovog požara gorjelo Reciklažno dvotrište Metis u Poduzetničkoj zoni, na jugoistočnoj strani grada, a kad su to vatrogasci pogasili, planulo je na Zrću. Vjerujem da je riječ o piromanima koji su htjeli napraviti tragediju u uvjetima jakog vjetra“, napomenuo je Dabo .

Prema riječima glasnogovornice Maje Brozičević očevid je obavljen popodne jer su se za to stvorili uvjeti, pošto otvorenog plamena više nije bilo, iako na požarištu i dalje dežuraju vatrogasci.

Caska se nalazi uz plažu Zrće, ali policija za sada nema snimke pa utvrđuje na druge načine tko je otvorenim plamenom izazvao vatru, koja se, uz jak vjetar, proširila na borove i cijelu borovu šumu Zrće.

Zapovjednik DVD-a Novalja Željko Tamarut poručio da je „opasnost minula“, no, dodao je, na terenu je 20-tak ljudi koji će dežurati cijelu noć. Osim domaćih snaga dežurat će i vatrogasci iz Zadra, Otočca i Senja, napomenuo je dodavši kako je „požar potpuno ugašen i da najvjerojatnije više nema mjesta odakle bi se vatra mogla obnoviti.

Gradonačelnik Novalje Ante Dabo smatra kako je samo zbog dobrog i koordiniranog rada svih interventnih službi izbjegnuto stradavanje ljudi i moguća velika materijalna šteta. „Osim guste borove šume, što je velika šteta, drugo ništa nije uništeno, a tako velik požar uz vrlo jaku buru mogao je preći u katastrofalan požar, ocijenio je dodavši kako bi bez požrtvovnosti gasitelja, policije i pilota kanadera izgorjeli predjeli Novalje - Gajac, Škuncini Stani i najvjerojatnije autokamp Straško“.

Ocijenio je kako je život u Novalji već večeras normalan pa su se nastavili svi planirani sadržaji i programi u jeku turističke sezone.