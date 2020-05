Policija ga došla uhititi jer je kršio mjere izolacije, on legao u lijes i pravio se mrtav

Gradonačelnik malenog gradića u Peruu pravio se mrtav kada je policija došla po njega jer je prekršio mjere zbog koronavirusa te se tijekom izolacije opijao s prijateljima.

Jamie Rolando Urbina Torres fotografiran je kako leži u otvorenom lijesu s maskom na licu praveći se da je mrtav kada su policajci u ponedjeljak navečer došli u grad Tantará uhititi ga.

Policija ga je optužila da je kršio mjere socijalnog distanciranja jer se pio alkohol sa svojim prijateljima, a kada je uhićen bio je pijan.

Lokalni stanovnici ranije su ga optužili da koronavirus ne doživljava ozbiljno te ne poduzima mjere sigurnosti kako bi zaštitio grad.

Mayor lies in coffin and pretends to be coronavirus victim to avoid arrest after breaking curfew rules to go drinking https://t.co/7n5NeFfZ4H