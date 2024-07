Policajac Nikola (34) zaustavio sumnjivi taksi, na licu mjesta ubijen: U Srbiji dignuti helikopteri, tragali za krivim čovjekom?

Tijekom rutinske kontrole taksi-vozila u Loznici u zapadnoj Srbiji noćas je došlo do krvavog obračuna u kojem je na prometne policajce ispaljeno nekoliko hitaca. Jedan policajac je ubijen, dok je drugi teško ozlijeđen. Javnosti se jutros obratio i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, koji je izjavio kako je u tijeku velika potraga za napadačem, javlja RTS.

"Noćas, oko 00:55 u Loznici, prilikom kontrole vozila na kontrolnom punktu u Lipničkom Šoru, policijski službenici Stanice granične policije Trbušnica, zaustavili su Mercedes tutinskih registarskih oznaka u kojem su se nalazile dvije osobe. Prilikom izlaska iz vozila jedna osoba je pucala iz pištolja, pogodivši policijskog službenika Nikolu Krsmanovića (1990) u grudi, a policijskog službenika Vjekoslava Ilića (1974) u rame, nakon čega je napadač pobjegao. Oba policijska službenika prevezena su u Opću bolnicu Loznica, gdje je Krsmanović podlegao ozljedama", potvrdio je srpski ministar.

Na licu mjesta policija je pronašla putovnicu osumnjičenog, izdanu na Kosovu, na ime Hajziri Artan (1991). Srpski MUP objavio je i fotografije osumnjičenika. "Jake policijske snage intenzivno tragaju za napadačem", rekao je Dačić. Podignuti su i dronovi i helikopteri kako bi se ušlo u trag napadaču.

Nova.rs neslužbeno doznaje kako je došlo do incidenta. Sve je počelo sat vremena poslije ponoći kada su policajci, koji su dežurali na kontrolnom punktu, zaustavili taksi-vozilo tutinskih registarskih tablica koje im se učinilo sumnjivo, a u kome su bila dva muškarca, vozač i suvozač. Policija je legitimirala putnike koji su im se učinili sumnjivim, pa je jedan od policajaca zatražio od jednog od muškaraca u automobilu da pokaže torbicu. On je to odbio, a potom je zapucao na policajce.

S druge strane, albanski mediji tvrde da je u policajca Nikolu pucao bjegunac iz zatvora Faton Hajrizi. Prema njihovim navodima, Faton Hajrizi je za pokušaj bijega koristio putovnicu rođenog brata Artana koju su izdale kosovske vlasti.

"Osoba koja je pucala u smjeru srpske policije je Faton Hajrizi. On je nakon bijega iz zatvora iskoristio bratove dokumente da pobjegne s Kosova. Sumnja se da je cijeli događaj počeo nakon što se Faton Hajrizi odbio identificirati srpskoj policiji. To je izazvalo prvo verbalni, a zatim i fizički sukob. Nakon toga počela je pucnjava prema policajcima u kojoj je jedan policajac ubijen, a drugi ranjen", navode albanski mediji. "Istraga je još uvijek u tijeku i čeka se službeno priopćenje tko je zapravo od braće pucao na policajce", dodaju Albanci.

