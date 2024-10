Pokerašica koja voli prosecco, ali ne i bilo što lijevo, želi voditi torijevce

IZVJEŠĆE WMO-a

Razina stakleničkih plinova dosegla novi rekord u protekloj godini

Zadnji put kada je Zemlja doživjela usporedivu koncentraciju ugljikovog dioksida bila je prije tri do pet milijuna godina, kada je temperatura bila dva do tri stupnja Celzijeva viša, a razina mora 10 do 20 metara viša nego danas