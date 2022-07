Pojam izvršnost presude važan je za vozače, treba ga znati u slučaju zabrane upravljanja vozilom

Velika većina vozača nije upoznata s pojmom izvršnost presude te kada ona nastupa. To je dio dubljeg problema, odnosno toga da vozači ne znaju od kada im teče izvršenje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i do kada traje. Misleći da su "odradili" period bez vožnje, sjedaju za volan, no možda ne bi smjeli.

Zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca do čak dvije godine sud može izreći počinitelju prekršaja protiv sigurnosti prometa kada postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ugroziti sigurnost prometa. Pri tome je važno poznavati odredbu Prekršajnog zakona prema kojem zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima počinje teći od izvršnosti presude. Kako piše Revija HAK, vozača nitko više ne obavještava o upisu izrečene mjere u evidenciju izdanih vozačkih dozvola. Do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona 1. siječnja 2019. bilo je propisano da mjera počinje teći sljedećim danom kada je okrivljeniku nadležno tijelo uredno dostavilo obavijest o upisu izrečene mjere u evidenciju izdanih vozačkih dozvola. Međutim, došlo je do zakonskih izmjena i sada mjera počinje teći od izvršnosti presude.

Na stranicama MUP-a piše da odnosna zaštitna mjera počinje teći od izvršnosti presude, odnosno protekom roka za dragovoljno izvršenje ili protekom osam dana od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju. Naime, zakon kaže kako je presuda izvršna nakon što je postala pravomoćna, uručena osuđeniku, nakon proteka roka za njezino dragovoljno izvršenje ako je to određeno presudom te ukoliko je utvrđeno da nema zakonskih smetnji za njezino izvršenje.

Status vozačke dozvole najbolje je i najsigurnije provjeriti kod Ministarstva unutarnjih poslova s obzirom na to da policijski službenici imaju bazu podataka sa svim potrebnim informacijama.

VIDEO Grci staju na kraj 'rezervacijama' ručnicima ležaljki na plaži, donijeli su novo pravilo