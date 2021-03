Pogledajte trenutak snažnog potresa u Japanu: Prekinuo je prvenstvo u hrvanju

Snažan potres magnitude 7,2 zatresao je Japan danas u 18 sati po lokalnom vremenu. Epicentar potresa bio je na dubini od 60 kilometara, a pogodio je sjeveroistok Japana.

Društvenim su se mrežama podijelile fotografije i snimke trenutka potresa, a jedna od njih prikazuje kako je potres prekinuo i prvenstvo u hrvanju. Dvorana se krenula tresti, a nekoliko ljudi je otrčalo. Većina je ipak ostala smirena i na svom mjestu pričekala da podrhtavanje prestane.

New Japan Pro-Wrestling World!-- A 7.0 #earthquake in Japan just interrupted the #wrestling matches.#Japan #Tsunami pic.twitter.com/6WkH6dTjMX