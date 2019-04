Pogledajte spektakularnu vojnu vježbu

Foto: Boris Ščitar/PIXSELL Međunarodna izložba proizvođača naoružanja i vojne opreme (10.-12. travnja 2019.) peti put se održava u Splitu pod pokroviteljstvom Vlade RH, u organizaciji tvrtke TNT Production Inc. iz Sjedinjenih Američkih Država i uz potporu Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Foto: Boris Ščitar/PIXSELL Međunarodna izložba proizvođača naoružanja i vojne opreme (10.-12. travnja 2019.) peti put se održava u Splitu pod pokroviteljstvom Vlade RH, u organizaciji tvrtke TNT Production Inc. iz Sjedinjenih Američkih Država i uz potporu Ministarstva obrane Republike Hrvatske.