Pogledajte kako su čakovečki profesori učenicima zaželjeli dobrodošlicu u drugo polugodište

Nastavnici u čakovečkoj Gimnaziji Josipa Slavenskog iznenadili su učenika neobičnim kalendarom. Prerušili su se u likove iz televizijskih serija i filmova, od Gruntovčana do Breaking bada i E.T. vanzemaljca. Dar je to učenicima na početku drugog polugodišta.

- E. T. još uvijek želi kući, plavuša s Harvarda ruši stereotipe, u Paklenom šundu i dalje se izvrsno pleše, Peaky Blindersi šire strah i trepet, banda crvenokapuljaša željna je akcije… Ne, ne bojte se, niste zapeli u prazničnom bingeanju! Vaši profesori, prerušeni u junake iz poznatih filmova i serija, očekuju vaš povratak želeći vam pokazati da su, unatoč svim izazovima koje pred vas stavljaju, i oni samo ljudi, veseli, duhoviti i dobronamjerni. Dobro nam došli u školske klupe u novoj 2022. i neka nam i ona bude ovako vesela! - poručili su profesori.

FOTO Profesori prerušeni u poznate likove iz filmova i serija