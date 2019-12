Tko je poduzetnik koji je Milanoviću dao trećinu zarade: Sa SDP-om nema veze

Osim što je u sedamdesetima s današnjim zamjenikom gradonačelnika Stipom Bučarom igrao nogomet u NK Jastrebu, s politikom on posebne veze nema – govore tako stanovnici Jaske o svom susjedu Miroslavu Nevajdi, vlasniku tvrtke Neva logistika, s čijeg je računa Zoranu Milanoviću stiglo sto tisuća kuna donacije za predsjedničku kampanju.

Nikad nikoga odbili

Firma je to koja je dala najviše nekadašnjem predsjedniku SDP-a, a kako kažu u Jaski, obitelj Nevajda na to se sigurno nije odlučila iz stranačkih preferencija.

– Nije mi to baš jasno jer nikad on nije imao veze s SDP-om. Mislim da je nekoć davno nešto imao s HNS-om, ali i od toga je odustao. Nisam dosad imala dojam da ga nešto posebno zanima politika, zato me iznenadilo kad sam pročitala koliki je dao novac – prepričava nam Nevajdina susjeda iz ulice kako “ju je skoro herc zgrabil” kad je u novinama vidjela da je “sused Miro” trećinu godišnje dobiti svoje tvrtke prebacio na Milanovićev račun. Nije ovo prvi put da Nevajde izdvajaju dio svoje zarade za druge, ističe nam gospođa koju smo sreli, ali nikad u tom opsegu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Sad da vam ne lažem, možda su i davali već toliki novac, a da ja za to ne znam. Nije baš da uokolo govore kad nešto nekome daju. Ono što sam sigurna jest da familija nema problema s doniranjem u humanitarne svrhe, a nisam nikad ni čula da su odbili nekoga kome je trebala pomoć – govori nam susjeda o Nevajdama pa odmah ističe kako je to “dobrostojeća, ali jako dobra familija”. Miroslav i supruga mu Branka, koja je desetljećima bila tajnica u Srednjoj školi Jastrebarsko, govore susjedi, imaju dvojicu sinova, “jako pristojne i drage dečke”. Jedan, objašnjavaju nam, liječnik je s londonskom adresom, dok drugi radi u jednoj autokući, bavi se uvozom automobila.

Na putu u Austriji

– Nisam nikad čuo da je netko nešto rekao protiv njih. Protiv nikoga iz familije, zapravo – kazuje nam jedan od susjeda, koji nam objašnjava kako Miroslav Nevajda nije “toliko novca da sto tisuća može dati a da ne trepne” zaradio kamionima u Neva logistici. Radio je, objašnjava nam susjed iz Jaske, prije u autoškoli i na benzinskoj pumpi, a onda se počeo baviti prijevozom, i to pšenice.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Nakon toga, govori nam susjed dok se usput pogledom osvrće gleda li ga netko da razgovara s ljudima koji ne pripadaju u ulicu, logičan je korak bilo osnivanje Neve ili, skraćeno, N-loga prije dvije godine. A tvrtka je to koja se bavi, zapravo, prijevozom novih i rabljenih osobnih i kombi vozila iz zapadne Europe u Hrvatsku. Ukupno, Nevajda ima 14 kamiona i jednu vučnu službu, a, prema podacima iz Sudskog registra, prošlu je godinu N-log završio s 10,5 milijuna kuna prihoda i 292.800 kuna dobiti. Zašto je trećinu svoje godišnje zarade dao Milanoviću, htjeli smo pitati i samog Nevajdu, međutim, na adresi u Jastrebarskom na kojoj je registrirana mu tvrtka vrata nitko nije otvarao. Zaputili smo se zato danas odmah i do Ježdovca, gdje se nalaze kamioni Neva logistike, nadajući se da ćemo ondje naći Milanovićeva donatora.

– Nema gazde, na putu je. Čuli smo se jučer, on je u Austriji negdje. Svi su negdje, vidite – rekao nam je mehaničar kojeg smo u Ježdovcu sreli kako šarafi po jedinom kamionu u velikom dvorištu firme odmah na ulazu na autocestu.

Najšokantnije i najzabavnije snimke 2019.: Prizori s Visa posebno su vas ostavili u čudu