Podravka predstavila strategiju: 'U ostvarenje ovih ciljeva ulažemo 100 milijuna eura'

Grupa Podravka je predstavila Strategiju održivog poslovanja koje kompanija planira ostvariti do 2030. te će o napretku i postignućima u svakom od područja redovito izvještavati dionike i javnost. Kao glavne ciljeve Strategije izdvojili su korištenje obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije CO2 za 40%, 100% reciklabilnu ambalažu prehrambenih proizvoda. U priopćenju navode kako za ovo ostvarenje ciljeva održivosti Grupa Podravka ulaže 100 milijuna eura

„Podravka je kao jedna od vodećih prehrambenih kompanija u srednjoj i jugoistočnoj Europi svjesna svoje gospodarske važnosti i odgovornosti za okoliš i zajednicu. Kao što u našem temeljenom poslovanju stalno težimo izvrsnosti tako i u implementaciji načela održivog i odgovornog poslovanja želimo pratiti najviše standarde. Podravka je lani obilježila 75 godina poslovanja. Da bismo i u narednim desetljećima bili jednako uspješni odnosno još uspješniji moramo se odgovorno odnositi i prema okolišu i prema resursima i prema svim našim dionicima i prema zajednici u kojoj poslujemo. Brojni izazovi s kojima se suočavamo zadnjih nekoliko godina dodatno ukazuju na to da održivo i odgovorno poslovanje nema alternative. To nije opcija već jedini način na koji bilo koja kompanija može dugoročno opstati i ostati uspješna. Donošenjem Strategije održivosti Grupe Podravka javno se obvezujemo na ispunjenje konkretnih ciljeva što je dodatni poticaj da sve svoje planove uspješno i u cijelosti realiziramo. U ispunjenje ovih ciljeva ulažemo 100 milijuna eura što su značajna financijska sredstva, no uvjereni smo da ćemo na ovaj način dodatno unaprijedi našu konkurentnost i ojačati naše tržišne pozicije“, poručila je predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić.

Ključne investicije koje podržavaju i omogućavaju ispunjenje postavljenih ciljeva održivosti Grupe Podravka, među ostalim, obuhvaćaju proširenja sunčane elektrane, izgradnju kogeneracijskog postrojenja, koncentracije pekarske proizvodnje u Sloveniji na jednoj lokaciji, modernizaciju voznog parka te izgradnju novog logističko distributivnog centra u Koprivnici. U području zdrave prehrane Podravka će povećati broj proizvoda s manjim sadržajem soli, dodanih šećera i zasićenih masti po serviranju, kao i proizvoda koji sadrže pozitivne sastojke i/ili potiču zdravu, uravnoteženu i održivu prehranu.

Na predstavljanju strategije održivog poslovanja Podravke zanimljivo predavanje održao je Sasja Beslik, međunarodni financijski stručnjak i zagovornik održivog poslovanja, autor globalnog bestsellera “Where the money tree grows”. Sasja Beslik govorio je o važnosti integracije strategije održivosti u poslovnu strategiju naglašavajući da je to put do profitabilnog rasta s pozitivnim utjecajem na društvo i okoliš. Na samom kraju događanja o klimatskim promjenama i nužnostima hitnog djelovanja s obzirom na trenutno stanje klime govorila je jedna od vodećih domaćih stručnjaka za teme održivosti, Dunja Mazzocco Drvar, ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.