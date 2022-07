Podnio kaznenu prijavu zbog korupcije u veleposlanstvima pa ga udaljili iz službe, nakon četiri godine vraća se na posao

Prema odluci suda, nekadašnji službenik Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP), diplomat Damir Sabljak, koji je još 2018. podnio kaznenu prijavu zbog korupcije u veleposlanstvima u SAD-u i Australiji, danas se opet vraća na posao u Ministarstvo. Potvrdio nam je to jučer šef Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja iz Mosta. Iako smo pokušali doći do potvrde ove informacije i kod samog Sabljaka, to nam nije uspjelo jer on kao službenik Ministarstva ništa ne smije komentirati za medije bez ministrova dopuštenja.

– Sabljak je još 2018. kao zaposlenik MVEP-a podnio prvu prijavu da su se u našim veleposlanstvima u Washingtonu i Canberri dogodile određene nepravilnosti. Kada je to izašlo u javnost, udaljen je iz službe. To je bilo u vrijeme kada je ministrica vanjskih poslova bila Marija Pejčinović Burić. I Sabljakova borba traje već četiri godine. Proganja ga se kao zvijer. Upravni sud vratio ga je na posao poništivši odluku Pejčinović Burić i Službeničkog suda, no čim se vratio na posao, novi ministar Gordan Grlić Radman uručio mu je odluku o novom udaljenju iz službe a da nitko s njim nije razgovarao. No sad je novom odlukom Upravnog suda poništena i odluka Grlića Radmana o udaljenju iz službe i Sabljak se vraća na posao – kazao je Grmoja.

Zanimljivo je što se Sabljak na posao vraća samo dan prije nego što će se u Saboru raspravljati o oporbenom zahtjevu za pokretanje postupka opoziva ministra Grlića Radmana.