Šišljagić i Marolin: Ne smatramo se krivima

Vladimiru Šišljagiću, bivšem osječko-baranjskom županu i nekadašnjem čelniku HDSSB-a, počelo je ponovljeno suđenje za, kako ga se tereti, izvlačenje 122.000 kuna iz županijske blagajne. Uz njega, na optuženičku klupu je sjeo i Martin Marolin, bivši pročelnik županijske Agencije za razvoj. Šišljagić i Marolin stigli su na sud, u pratnji odvjetnika.

- Ne, ne smatram se krivim – izjavili su i Šišljagić i Marolin nakon čitanja optužnice.

U uvodnoj riječi, obrana optuženika navela je kako se optužba "temelji isključivo na iskazima Zlatka i Ane Maksimović, koji su usmjereni na izbjegavanje vlastite kaznene odgovornosti". Marolinov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković postavio je pitanje i tko je oštećenik.

- Nikako to ne može biti pravna osoba navedena u optužnici – rekao je.

Vladimir Šišljagić počinje iznositi svoju obranu...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, Šišljagić i Marolin su nepravomoćno oslobođena optužbi u svibnju 2016. na Županijskom sudu u Osijeku. Tri godine kasnije Vrhovni je sud presudu ukinuo, zauzevši stav kako je preuranjen zaključak prvostupanjskog suda da njih dvojica nisu počinila inkriminirano kazneno djelo. Ranije je za isto kazneno djelo, ali kao posrednik, osuđen bivši predsjednik županijske skupštine Zlatko Maksimović, i to pravomoćno jer se nagodio s USKOK-om.

Kažnjen je s 11 mjeseci zatvora, ali uvjetno. Baš su te potpuno suprotne presude izazivale prijepore, a Maksimovićev iskaz secirao je i Vrhovni sud. Maksimović je, naime, ustvrdio da je vidio predaju novca, no osječki je sud taj iskaz smatrao nevjerodostojnim te istaknuo da nema drugih krucijalnih dokaza. Viši je sud ocijenio da iskazi nekih svjedoka, poglavito Maksimovića, nisu temeljito razmotreni, niti su dovedeni u korelaciju s nekim drugim dokazima.

Prema optužnici, Šišljagić i Marolin pronalazili su poduzetnike od povjerenja i na račune njihovih tvrtki isplaćivali nepovratne poticaje iz županijskog proračuna, a vlasnici su morali i do 80 posto tog iznosa vraćati njima. Činili su to, tereti ih se, sami ili posredstvom Maksimovića.– Poduzetnik Vlado Kolak porekao je da je dao ikakav novac Šišljagiću. Poduzetnik Marinko Bando potvrdio je da je 20.000 od primljenih 30.000 kuna predao Zlatku Maksimoviću, a i Dalibor Mršić naveo je da je novac dao Maksimoviću. Nema dokaza da je on proslijedio taj novac županu i Marolinu – obrazložio je tada sudac Krunoslav Barkić. Šišljagić se u međuvremenu razišao s HDSSB-om, izgubio izbore kao nezavisni kandidat za župana i vratio se na posao kirurga traumatologa u osječku bolnicu.