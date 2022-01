Plenković: 'Sve što je loše atribuira se HDZ-u, napadaju se institucije, bit će još feta salame'

U središnjici HDZ-a putem video linka održana je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, nakon koje je pred novinare stao premijer Andrej Plenković.

Na samom početku komentirao je slučaj svog predstojnika ureda Frke Petešića, odnosno brze obnove zgrade u kojoj se nalazi stan u kojem on živi.

- Nema nikakve obnove preko veze. U zgradi u kojoj su Državne nekretnine vlasnici, pokrenula se inicijativa i trebala je participirati tvrtka Državne nekretnine. Nema nikakve insinuacije da se nešto radi preko reda, rekao je.

- Doveli smo se u fazu da se sve atribuira HDZ-u. Što god može, atribuira se HDZ-u. Navikli smo na to, mi radimo svoje, oni rade svoje”, rekao je.

- Koja god tema bila, oporba će tražiti neki kut da napadne vlast. Sad će reći da je rast BDP-a iznad 10 posto slučajan - ili da je to nešto loše. Situacija s HNB-om - vidi se da tu nema ništa što se tiče guvernera Vujčića. Bit će još feta salame. Sami će se pronaći oni koji destabiliziraju državu, dodao je. Plenković nije htio konkretno odgovoriti tko to radi na "demontaži države i institucija".

- Vi ćete to pronaći. Ako pogledamo unazad godinu dana koje su institucije bile mete kritike, to skoro ne stane na jedan papir. HNK, Sveučilište, HGK, HRT, Ustavni sud, Vrhovni sud, DORH, USKOK, vojska, policija, Stožer jedan, Stožer drugi... Vi tražite, ja samo analiziram. Ne mora se nužno braniti, ja samo govorim od činjenicama. Cilj je politički reći da ništa ne vrijedi, rekao je.

Novinari su ga zatim ponovno pitali o slučaju stana Frke Petešića.

- Nije bilo nikakvog napora da se taj stan ubrza samo zato što ga koristi jedan dužnosnik. I točka.

Dotaknuo se i poskupljenja energenata i goriva. Novinari su ga pitali je li opcija smanjivanje PDV-a na plin i struju.

- Mi smo u zadnje dvije godine vodili računa o građanima i gospodarstvu... Do sad nismo imali udar na cijene plina i struje u kućanstvima. Donijet ćemo mjere koje će ublažiti udar na građane. Ima više alata, vode se intenzivni razgovori. Što se tiče cijena goriva za vozila, poduzeli smo mjeru, nismo imali efekt. Pratimo tržište, a koliko ja shvaćam, marže su u okvirima koji suna minimumu. Ako se nasluti da će taj trend ići prema gore, mi ćemo intervenirati. Postoje naznake da će se cijene smanjiti - tada je najbolje da tržište samo odredi cijene, rekao je.

S kojim argumentima ćete braniti ministra Horvata, čiji opoziv traži oporba, pitali su novinari Plenkovića.

- Sutra je aktualno prijepodne, ta tema nije na repertoaru. Kad dođe to u Sabor, proći ćemo i to, kao i nekoliko puta do sada. Na sastanku koalicije svi smo konstatirali da obnovu treba ubrzati.

- U prošlom mandatu imali smo napad na osobe, sada imamo salama napade na institucije, rekao je Plenković na pitanje misli li da će ovi napadi na Horvata ojačali njegovu poziciju.

Govorio je ponovno i o popisu stanovništva, odnosno velikom broju građana koji su otišli iz Hrvatske.

- Vjerujemo da će se dio ljudi vratiti nakon što provedu neko vrijeme u EU. Nisu umrli, oni su naši državljani i program 'Biraj Hrvatsku' služi da ih privučemo i da se vrate. Nema problema, a da mi nismo rukama na njemu i da ga ne nastojimo riješiti, rekao je.

Možete li napraviti nešto da se ljudima ne blokiraju računi zbog nekoliko lipa, pitao ga je novinar.

- Mi smo otpisivali račune, ali ne možemo derogirati odnose između stranaka. To bi bilo van svih regula. Intervenirali smo svugdje gdje su ljudi blokirani zbog minimalnih iznosa.

Novinari su ga pitali i o milijardama koje ćemo vjerojatno morati vratiti iz Fonda solidarnosti.

- Cijela ova 'histerija' nastala je jer je netko nekakvu tehničku korespodenciju pustio nekome od vaših kolega. Mi radimo na ubrzanju trošenja sredstava koje smo dobili iz Fonda solidarnosti i razgovaramo s Komisijom o siom okolnostima, dakle o potresu u Zagrebu i potresu u Petrinji koji je utjecao i na štetu ovdje. Može se dati argumentacija.

Na pitanje hoćemo li onda iskoristiti sav novac, rekao je:

- Učinit ćemo sve da se sve iskoristi. To je tek početak, taj novac služi za infrastrukturu, za projekte koji su infrastruktura, kulturna baština..., rekao je Plenković i dodao kako bi slučaj brze obnove u slučaju zgrade u kojoj se nalazi stan Frke Petešića trebalo pozdraviti.