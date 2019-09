Pljušte negativne reakcije zbog Kuščevića: Pod istragom, a odlučivat će o zakonima?

Početkom mjeseca bivši ministar uprave Lovro Kuščević ostao je bez saborskog imuniteta kako bi protiv njega i još trojice suosumnjičenika USKOK pokrenuo istragu zbog sumnje da je kao općinski načelnik Nerežišća inicirao promjenu prostornog plana i svoju štalu prenamijenio u stambeni prostor te šogoru bespravno omogućio kupnju povoljna POS-ova stana.

Dvostruka mjerila

Kraj je mjeseca, a taj isti Lovro Kuščević, na prijedlog HDZ-a, treba postati novi član ni više ni manje nego saborskog Odbora za zakonodavstvo. Štoviše, Kuščević bi to vjerojatno već i postao da nije igrom slučaja ispao kolateralna žrtva, među ostalim, zadnjeg u nizu manevara Milana Bandića čiji su “žetončići” u petak kasnili na glasanje, nakon čega su se razišli i ostali iz većine.

Hoće li Kušević više sreće imati ovog tjedna, brzo će se vidjeti, ali s obzirom na zadnje izjave šefa Kluba zastupnika HDZ-a Branka Bačića, teško da će vladajući odustati od svoje prvotne ideje.

– Poštujmo integritet svakog zastupnika i držimo se presumpcije nevinosti, dopustimo svakome da bude jednak pred hrvatskim pravosuđem – kazao je Bačić u petak vjerojatno potpuno nesvjestan da će njegova stranka samo tri dana poslije protiv Damira Škare, člana HDZ-a, bivšeg olimpijskog boksača i bivšeg HDZ-ova saborskoga zastupnika i donedavnog šefa AK Siget, zbog prijave za silovanje pokrenuti stranački postupak.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

– To je totalno kontradiktorno. Protiv Škare disciplinski postupak, protiv Kuščevića ništa. Što kazati nego da je sve to degutantno. Ali to je HDZ – komentirao je saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin.

Ništa manje žestok nije bio ni SDP-ov potpredsjednik Sabora Siniša Hajdaš Dončić koji je objasnio kako je neko nepisano pravilo da stranke same biraju koga će predlagati za saborska tijela i da se to u pravilu uvijek poštivalo, ali i da je to pravilo ipak podrazumijevalo poštivanje nekakvog “higijenskog minimuma”, a koji sa slučajem bivšeg ministra Kuščevića, kaže, nije zadovoljen.

– Mogli su ga predložiti za bilo koji drugi saborski odbor ili radno tijelo, ali oni su izabrali baš Odbor za zakonodavstvo. To je loše i to je poruka ljudima: Mi vladamo, a vi ste idioti! – kaže Hajdaš Dončić.

Sličnog je stava i šefica Glasa Anka Mrak Taritaš koja je ujedno i sama članica Odbora za zakonodavstvo. I ona drži da je prijedlog za imenovanje Kuščevića krajnje bezobrazan i da je to sprdanje sa svim građanima ove zemlje.

Poruka je jasna

– Kušević je mogao biti predložen za bilo koji odbor, ali žele da ide baš u Odbor za zakonodavstvo. To je poruka građanima: Mi možemo što hoćemo, ali isto tako poruka za one koji Kuščevića tek trebaju procesuirati: On je taj koji će biti u Odboru za zakonodavstvo, on je taj koji će odlučivati kakve ćemo zakone imati – kaže Mrak Taritaš.

Oporba očekuje da će, unatoč svim negodovanjima, Kuščević na kraju i biti izglasan. Uvjereni su u to i izvori iz saborskog kluba stranke Milana Bandića.

– Ako to HDZ-u ne smeta, neka im bude. Ali mislim da sami sebi rade problem. Meni je to neshvatljiv potez, ali mislim da se mi u Klubu stranke rada i solidarnosti nećemo uplitati u velike rasprave po tom pitanju. Ako je to njihova odluka, neka im Bog pomogne. Da je bilo pameti, Kuščević se ne bi ni vraćao u Sabor, nego na otok. Ali tako je to kad čovjek nema mjere – kaže izvor iz Kluba Stranke rada i solidarnosti.