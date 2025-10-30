Naši Portali
OPERATIVNI PROGRAM

Plenković: Vlada i dalje raditi na poboljšanju uvjeta života manjinskih zajednica

Sastanak Vlade RH s izabranim predstavnicima nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru
Foto: Vlada Republike Hrvatske
1/3
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
30.10.2025.
u 20:21

"Naš je prioritet uključivo društvo u kojem se poštuju i štite ljudska prava i prava nacionalnih manjina", naglasio je premijer Plenković

Premijer Andrej Plenković razgovarao je u četvrtak s predstavnicima nacionalnih manjina o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina i infrastrukturnim ulaganjima važnima za manjine, te istaknuo da će Vlada i dalje raditi na poboljšanju uvjeta života manjinskih zajednica. Sastanak s predstavnicima nacionalnih manjina premijer je održao u četvrtak u Hrvatskom saboru, a razgovaralo se o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina ta razdbolje od 2024. do 2028. i infrastrukturnim ulaganjima važnima za manjinske zajednice.

"Razgovarali smo o tijeku realizacije projekata u dijelu elektrifikacije, vodoopskrbe i ulaganja u cestovnu infrastrukturu", objavio je premijer na društvenoj mreži X. Istaknuo je da će Vlada i dalje raditi na poboljšanju uvjeta života pripadnika manjinskih zajednica i pridonositi očuvanju njihova identiteta, jezika i tradicije.

"Naš je prioritet uključivo društvo u kojem se poštuju i štite ljudska prava i prava nacionalnih manjina", naglasio je, podsjetivši da je Vlada u dosadašnjem mandatu povećala sredstva namijenjena za projekte u područjima gdje žive manjinske zajednice.

Ključne riječi
nacionalne manjine Vlada RH Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Kupnja