Plenković u Ateni: Dat ćemo još 30 milijuna eura vojne pomoći Ukrajini, oni to jako cijene

Premijer Andrej Plenković stao je pred novinare u Ateni gdje je sudjelovao na neformalnom summitu lidera u regiji koji je organizirao grčki premijer Kyriakos Mitsotakis.

Premijer se jučer susreo sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

- Hrvatska će pomoći Ukrajini u procesu razminiravanja, Hrvatska ima iskustva u tome. Razgovarali smo i o inicijativi da se pokušaju iskoristiti hrvatske luke za izvoz žita, linije solidarnosti, na tome ćemo raditi dalje. Nastavit ćemo s političkom i vojnom pomoći. Na Vladi ćemo imati u četvrtak novi paket vojne pomoći - rekao je Plenković te dodao kako je paket vojne pomoći Ukrajini vrijedan 30 milijuna eura, a dosad je Hrvatska dala 160 milijuna eura.

- Kada sve skupa rezimiramo, cijeli ovaj boravak u Ateni je bio vrlo koristan, dobro je i da se na ovakav neformalan način susrećemo i otvaramo teme stabilnosti i sigurnosti - kazao je premijer.

Susret s predsjednikom @ZelenskyyUa. Hrvatska snažno podupire #Ukraine i ukrajinski narod koji pokazuje iznimnu hrabrost u obrani slobode i demokracije! Razgovaramo o daljnjoj političkoj, gospodarskoj, vojnoj i humanitarnoj pomoći te korištenju 🇭🇷 luka za izvoz 🇺🇦 žitarica. pic.twitter.com/NckDveZHBO — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) August 22, 2023

- Naši odnosi su bliski i prijateljski, Ukrajina je zahvalna na velikoj pomoći kojoj joj Hrvatska daje. Ukrajina i Hrvatska su u ovom procesu vrlo ozbiljni i pouzdani partneri, radimo ono što je na razini i okvirima naših mogućnosti jako korisno i cijenjeno - dodao je.

Komentirao je i situaciju s hrvatskim navijačima koji su pritvoreni u Grčkoj.

- Mi brinemo o hrvatskim državljanima koji su u bilo kakvoj vrsti problema diljem svijeta. Ova je situacija neuobičajena. S Grčkom smo u jako dobrim odnosima. Cilj je da pomognemo hrvatskim državljanima. Postoji visoki stupanj razumijevanja, no iz ovoga što sam sinoć razgovarao s premijerom, pojasnili smo sve ono što je Hrvatska spremna učiniti da grčkom pravosuđu olakša proces bavljenja ovom temom, ali da se ta istraga što prije privede do kraja, da oni koji neće biti obuhvaćeni kaznenim progonom što prije budu deportirani u Hrvatsku - rekao je premijer.

Osvrnuo se i na svoju prijašnju izjavu da su mnogi bez razloga digli cijene u Hrvatskoj.

- Jako puno ih ima, to je tema koju smo otvorili na GSV-u. Kada Vlada učini sve da društvo ostane na okupu, da smanjujemo nejednakosti, da održimo nevjerojatno nisku cijenu energenata, onda da nam se događa da se generira toliko dizanje cijena koje nema veze s troškovima imputa, to je profiterstvo koje ide na uštrb hrvatskih građana i potrošača. Radit ćemo i dalje na tome da Vlada bude ta koja čini sve da društvo ostane na okupu, ali nije dobro da u ovakvim kriznim globalnim okolnostima ima onih koji to jednostavno iskorištavaju - rekao je Plenković.

