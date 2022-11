Plenković: Neobično da netko dođe i istrese toliko novaca preko noći, ne znam koliko para treba imati

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i ministar zdravstva Vili Beroš u Bjelovaru su se sastali s predstavnicima Opće bolnice Bjelovar te obišli novoizgrađenu zgradu bolnice.

"Zgrada treba biti uređena, dostupna pacijentima, to je ključni današnji dogovor. Na Vladi ćemo uvrstit sredstva u proračuna za 2023. i riješiti ovo pitanje", kazao je premijer Plenković po završetku obilaska. Istaknuo je i kako je ranije danas sudjelovao na svečanom obilježavanju Nacionalnog dana Mladeži HDZ-a.

Vezano uz Fortenovu, Plenković je istaknuo: "Vidim jako puno spekulacija. Agrokor je bila velika kompanija koja je dovedena na bankrot i istresena nama u krilo. Mi smo s posebnim zakonom spasili kompaniju, očuvali radna mjesta, isplatili OPG-ovce..."

Što se tiče Sberbanke, kaže kako je ona više nego jasno tražila način kako da netko drugi dođe na njezino mjesto. Da udio prodaju za što veći iznos.

"Ruska agresija na Ukrajinu dovela je do osam paketa sankcija, na listi se našla i Sberbanka. Mi smo tražili iznimku koju smo dobili, da se do 31.10. da vrijeme da dođe do transakcije", kaže.

"Što se dogodilo, mi provjeravamo. Tko je uključen, je li zakonito... Neobično da netko dođe i istrese toliko novaca preko noći. Ne znam koliko para treba imat", kaže Plenković i dodaje: "Ključ cijele priče je da kompanija funkcionira normalno, nema poteškoća. Kompanija je tu, solidna je, radi".

"Moramo vidjeti što je istina, daleko smo od susreta s bilo kime", dodao je i rekao da je informaciju dobio kada i mediji.

"Ovdje govorimo o operaciji koja se odvila bez našega znanja. Saznat ćemo što se dogodilo, Nizozemci kažu da ne znaju", naveo je i dodao kako neće spekulirati o nečemu dok ne zna.

"Ovdje se razglaba o pitanju vlasništvu. Bit takve kompanije je da funkcionira i to bez poteškoća. To je s mog kuta, najvažnije. Što se tiče vlasništva, to će se rješavati", tvrdi.

Vezano uz obilježavanje u Vukovaru, odgovorio je na pitanje hoće li biti dvije kolone.

- Čija je teza o dvije kolone? Ima li taj ime i prezime? Čija je to teza? Pitajte tog nepoznatog. Nerelevantna tema. Izmisli se teza i onda se propitkujete nas. Ja nisam dobio od mog potpredsjednika Vlade da postoji makar fusnota o dvije kolone. Ja nisam čuo - kaže.