Plenković: Razmišljamo o popuštanju mjera u dvije domene, ugostiteljstvu i sportu

Premijer Andrej Plenković gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je govorio o popuštanju mjera, cijepljenju, ali i kandidatima HDZ-a za lokalne izbore.

Od ponedjeljka slijedi popuštanje određenih mjera.

– Temeljito smo analizirali epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, suglasni smo da su mjere polučile efekt, za osam puta smo smanjili broj zaraženih, četiri puta manje je preminulih. Velika odgovornost i strpljenje naših sugrađana doprinijelo je tome. Mi razmišljamo o dvije domene, a to ćemo sutra u dogovoru sa stožerom razgovarati, jedna bi bila ugostiteljstvo, a druga bi bila sport. Na stolu je kava za van, ali i neke stvari oko sporta. Svi su oprezni. Nalazimo se u zimskim mjesecima, bit će hladnije sljedećih mjeseci, trebamo proći kroz zimu i doći do proljeća. Trebamo se što prije vratiti u što normalnije funkcioniranje poslovanja i našeg stila života. Bit će određenih signala s kojima biste mogli biti zadovoljni – rekao je premijer.

Bojite li se bunta ljudi, upitao ga je Mislav Bago.

– Ne, nema nikakvoga straha, naši ljudi su itekako svjesni da smo se našli u globalnoj pandemiji. Ovo sad traje godinu dana, to su ipak okolnosti koje djeluju na sve. Vlada nema luksuz biti samo u cipelama zdravstvenih djelatnika ili onih koji se bave gospodarstvom. Sutra ćemo sve iskomunicirati, sredstava za veljaču ima, vlada je stala iz privatnog sektora. Pronaći ćemo sredstva i dalje. Željeli bismo da je epidemiološka slika takva da se vratimo u kolotečinu – kaže.

VIDEO Što sve znamo o britanskom novom soju koronavirusa koji je zabilježen i u Hrvatskoj

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najavili ste da ćemo dobiti 600.000 doza cjepiva, odakle vam garancija?

– Ne radi se samo o nama nego o širem kontekstu zemalja u EU. Prema podacima koje smo danas konsolidirali mi ćemo od sva tri proizvođača trebali dobiti više od 600.000 doza cjepiva do kraja ožujka. Do kraja ožujka sigurno ćemo imati procijepljeno barem 10 puta više ljudi nego dana, a do ljeta puno više – kaže premijer.

Na pitanje koje će on cjepivo odabrati kada se bude cijepio, odgovara:

– Odabrat ću koje god cjepivo, ja imam povjerenje u znanstvenike i stručnjake.

Kakvu je poruku Boras poslao?

– Trebamo se držati plana cjepiva koji je vlada usvojila. Pročitao sam objašnjenje koje je dao KBC Rebro, je li to bilo tako ili ne, ne mogu u to ulaziti. Svi se trebamo držati reda, vrlo brzo će doći više doza i onda će se cijepiti i građani koji su 65+ – smatra Plenković.

Odbacio je navode kako je Davor Filipović drugi izbor kandidata za gradonačelnika Zagreba.

– Ne, on je prvi izbor HDZ-a. Nismo koketirali s Damirom Vanđelićem, mi smo razgovarali. On ništa ne objašnjava pa ću ja, te razgovore smo vodili u četiri oka, to je važno. Njegova je želja da do ljeta vodi Fond, to je sam rekao. U njegovoj viziji je odmah bilo da to bude privremeno, a zašto nije htio ići u utakmicu, to samo on zna. Teza o tom da nije išao u kandidaturu zbog nekog aranžmana HDZ-a s Milanom Bandićem je neistinita, stvar je sasvim jasna – rekao je.

Na pitanje čime ga je Martina Dalić zadužila da je postavljena na čelo Podravke, Plenković je rekao kako je postavljena dogovorom svih dionika kompanije.

– Siguran sam da će biti odlična predsjednica Uprave Podravke. Zadatak je osnažiti Podravku, kompanija zapošljava nekoliko tisuća ljudi i ima dobre poslove – rekao je Plenković.

Upitan je i o objavama predsjednika Zorana Milanovića o žrtvama seksualnog uznemiravanja.

– Nemam stav o tome, nemam vremena za baviti se time, zavidim svakom tko ima vremena to pratiti. Njegova vlada nije bila u stanju ratificirali Konvenciju vijeća Europe na tu temu, mi smo je ratificirali. Da ja sad krenem u raspravu s njime, bit će 'gle, on se svađa' – rekao je premijer.