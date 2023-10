Plenković o incidentu na utakmici: Ti ljudi žele zlo hrvatskoj reprezentaciji. Ići će istraga

Premijer Andrej Plenković ove se subote nalazi u Zaprešiću na obilježavanju dana Grada. Nakon svečanosti dao je izjave za medije, a čestitao je i gradonačelniku Turku jer Grad ne planira povećati stopu poreza na dohodak, uoči ukidanja prireza. Ovo je potez kojeg će brojni pratiti, poručio je premijer. Pred novinarima Plenković se osvrnuo i na činjenicu što je Markov trg i dalje zatvoren za javnost, tri godine nakon napada.

- Imate procjene policije, koliko znam tu temu vrte nevladine udruge. Ja mislim da tu priču treba rasvijetliti do kraja. Policajac Oskar Fiuri je ostao živ, mi smo u stalnom kontaktu s njim. Podsjećam, Hrvatska dotad nije imala takvu vrstu terorističkog napada. Napadač je došao baš pred Vladu, njemu je netko isprao mozak da tamo nešto nije u redu. Jesu li to ljudi iz njegovog okruženja, to je sigurno. Vjerojatno imaju nekakve snove o nasilnom napadu na vlasti. Šetati Trgom i štititi institucije na najvišoj razini su dvije različite priče. Vi bez prepreka do zgrada vlasti ne možete doći ni u Londonu ni Parizu. Mi bismo bili otvoreni da nismo imali takvu situaciju, a tamo su mogli biti i novinari - poručio je.

Andrej Plenković ponovno se osvrnuo na situaciju u Izraelu, osuđujući napad Hamasa prošlog vikenda, te pozivajući na deeskalaciju.

- Izrael ima pravo na samoobranu, pritom moraju poštivati načela humanitarnog i međunarodnog prava, a naš glavni cilj je da nema žrtava, ili da ih je što manje, a da ovaj sukob koji je u tijeku ne eskalira i postane širi sukob. Trenutno imamo previše aktivnih sukoba oko europskih granica, ovo je jako zabrinjavajuće - poručio je.

Pa nije Vlada namjerno dovela bolest, poručio je premijer o temi širenja zaraze afričke svinjske kuge u Slavoniji.

- Naše je da minimiziramo štetu i donesemo mjere potpore svinjogojcima dok ne dođu u poziciju da obnove svoja svinjogojstva. To smo im rekli i na samom početku. Ovi drugi parazitiraju na tome i govore kako je Zagreb Slavoniji nametnuo kugu, to može povjerovati samo onaj koji je potpuno neupućen u sve što se događa - poručio je pa se osvrnuo i na incident koji je izbio tijekom utakmice Hrvatske i Turske u Osijeku kada je manja grupa navijača pjevala ustaške pjesme.

- Njihova namjera može biti jedino najgora moguća. Nema se što na javnom mjestu pjevati ustaške pjesme, što nemamo dovoljno lijepih navijačkih pjesama? Koja je poanta da 2023. na utakmici ponavljamo priču iz Rijeke i Splita? Ti ljudi žele zlo hrvatskoj reprezentaciji. Ići će istraga - komentirao je.

