Plenković o Milanovićevim izjavama: One su projekcije njega samoga na druge

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je u četvrtak da je Vlada u svoja dva mandata omogućila građanima da sve ono što je najbitnije bude priuštivo i sigurno te da je HDZ spreman za izbore kad god oni bili, a za izjave predsjednika Milanovića rekao je da su one projekcije njega samoga na druge.

"Kao i uvijek, sve te njegove izjave su projekcija njega samoga na druge, to smo već naučili u protekle četiri godine o kakvoj se osobi radi, i to nije vrijedno komentara", rekao je Plenković na današnje izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da je on "protektor lopova i korupcije".

Plenković je rekao da nisu vrijedni komentara ni osvrti na današnje izglasavanje Kaznenog zakona rekavši da su oni lažno uzbunjivanje javnosti. Nije vrijedno komentara ni to lažno uzbunjivanje javnosti jer ovaj zakon usklađuje hrvatsko zakonodavstvo sa sličnom, istovjetnom ili negdje strožom zakonodavnom praksom, odnosno okvirom koji postoji u u 30-ak zemalja Europske unije, tako da te lažne teze nikoga- osim možda uskog kuga ljudi koji misle da više neće moći mešetariti s informacijama s kojima mešetare, i to protuzakonito - više ni ne zanimaju, ustvrdio je.

Kad je riječ o datumu raspisivanja parlamentarnih izbora, kazao je da im je svejedno i da tu nema ništa novo. "I to mi je svejedno. Čut ćemo", odgovorio je na Milanovićevu izjavu da je da je datum izbora "vojna tajna" odnosno da je odlučio o datumu izbora i da će odluku obznaniti sutra.

O listama ćemo odlučiti na stranačkim tijelima

Na pitanje novinara do kud su stigli sa slaganjem lista i kada će ih predstaviti, Plenković je odgovorio da će županijski čelnici i čelnici zajednica do sredine idućeg tjedna održati sastanke gradskih i županijskih organizacija i predstaviti širi popis kandidata na temelju kojeg će se, u okviru konzultacija, na stranačkim tijelima, odlučiti o listama.

POVEZANI ČLANCI:

Najavio je da se, nakon zadnje sjednice Vlade, koja je važna zbog paketa mjera, ali i Medilsa u Splitu i Uljanika u Puli, sprema veliki izvještajni sabor HDZ-a koji pada četiri godine nakon što je "nas šestoro u timu 'Odvažno' izabrano za čelništvo HDZ-a 2020. godine". "To je i naša dužnost i obveza za izvijestimo najmnogobrojnije i najvažnije tijelo stranke o svemu što smo ostvarili u proteklom mandatu", istaknuo je. Plenković se još jednom osvrnuo na današnju sjednicu Vlade na kojoj je osiguran nastavak subvencioniranja energenata i struje i plina, kao i cijene naftnih derivata, te potpora građanima koji su ugroženi u kontekstu zaštite od inflatornih pritisaka.

"Vlada smo koja je omogućila ljudima da ono što im je najbitnije bude i priuštivo i sigurno, i da mogu ekonomski planirati svoje aktivnosti", rekao je Plenković u Biljanima Donjim, nakon potpisivanja sporazuma za sustav vodoopskrbe.

>> GALERIJA Predsjednik u Salima: Svi očekivali da će reći datum izbora, a Milanović se raspričao o srdelama

"Mislim da smo, što se tiče drugog mandata, uz jačanje sigurnosti i dolazak Rafalea za koji tjedan, učinili sve što je bilo strateški bitno - i međunarodno i ekonomski i socijalno. A kada je riječ o financijama i fiskalnom prostoru koji smo stvorili odgovornim upravljanjem javnim financijama, omogućili smo najbitnije, a to je povećanje plaća za 245.000 ljudi, što će se osjetiti za 15-ak dana. S takva dva mandata, i uz nošenje sa izazovima brojnih kriznih situacija, idemo u potpunosti pripremljeni na parlamentarne izbore, kad god oni bili. Datuma je pet, i kao što sam rekao, nama je to sasvim svejedno", naglasio je Plenković.

Kratko je rekao i da je pročitao vijest da je Uskok danas ušao u PPD. "Sve aktivnosti pravosudnih tijela su autonomne i neovisne, i zainteresirani smo za to da se istraže nezakonitosti i nepravilnosti", kazao je, a za pitanje o tome što PPD povezuju s Inom, Škogorom i što istraga traje godinu i pol rekao je da to nije pitanje za njih. "To nije pitanje za nas niti s time išta imamo niti znamo išta o tome", dodao je.