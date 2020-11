'To je teatar. Nismo naivni i glupi. Ucjenjivanje HDZ-a neće gledati još sto godina'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predsjedao je sedmom sjednicom Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Nakon sjednice premijer se obratio medijima. "Najbitnije je da se zadržimo na deficitu od 3 posto i manje od 3 posto", kazao je premijer. Bit ćemo oprezni, raditi na ispunjavanju kriterija", kazao je Plenković.

"Što se tiče interpelacije, tema je promašena. Što se tiče predlagača, iza toga stoji bivši Mostov ministar okoliša, stoji pravednik Dobrović. To su stvari koje taj pravednik nije poduzeo dok je bio ministar. Imao je vremena, to ljudi zaboravljaju. Vlada nije kurir, nije teklić. Loši đaci su mogli dopisom dobiti informaciju i dokumente. To je teatar taktike oporbe. Prva je bila istražno povjerenstvo. Ovdje je bit imati instrument koji će do lokalnih izbora dobivati reakciju mediji. Niti smo od jučer niti smo naivni i glupi. Ucjenjivanje HDZ-a neće gledati još sto godina i nema potrebe da ja kao predsjednik Vlade dolazim na ovakve interpelacije.", kazao je Plenković.

Vijeće za nacionalnu sigurnost

Što se tiče sazivanja sjednice VNS-a premijer je ponovio da je glasnogovornik predsjednika lažno rekao da nisu dobili materijale. "Istina je da predstojnik moga ureda šalje dopis Orsatu Miljenića s pismom koji ima nekoliko elemenata", kazao je Plenković i dodao da su u tome bili i prijedlozi termina.

"Frka Petešić je dva puta zvao Miljenića u vezi termina", rekao je Plenković. ''Nije do nas, ponudili smo tri termina, ponuda i dalje stoji, ako dobijemo odgovor da im paše neki termin, onda će biti sastanak u četvrtak ili petak. Ako odgovore u subotu, nije realno da će sastanak biti u četvrtak ili petak. To je odgovor'', rekao je.

Koronavirus

"Svi oni koji su u situaciji da su zaraženi ili bolesni nije da nisu negdje zabilježeni. Posebno pratimo one koji su na intenzivnoj i na respiratoru", rekao je. "Ponavljam, važni su stavovi znanstvenika u okviru Znanstvenog savjeta, oni su to dobrovoljno. Njihovi stavovi ni na koji način ne obvezuju, Stožer, Vladu, mene niti ministra zdravstva", kazao je Plenković