Plenković: Milanović je huškač. Godinama laže, a dio ljudi misli da ono što on govori je istina

Predsjednik Vlade Andrej Plenković osvrnuo se u ponedjeljak na reakciju predsjednika RH Zorana Milanovića o prijetnjama Vladi i optužio ga da je 'huškač, koji godinama laže' o njemu i njegovoj obitelji, a onda ustvrdio kako dio javnosti vjeruje da su Milanovićeve tvrdnje istinite. “Milanović je huškač, čovjek godinama laže o mojoj obitelji, o mom pokojnom ocu i laže o meni i to baca u eter. Dio ljudi koji je neinformiran, poluinformiran, informiran iz iskrivljenih izvora misli da je to što on govori istina”, rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Osvrnuo se time na Milanovićev komentar od subote, kada je ustvrdio da Plenković izjavama o prijetnjama koje doživljava radi medijski show i maltretira javnost. Ustvrdio je da je razlika između njegove pozicije i pozicije vlade u činjenici da se teroristički napad 2020. dogodio ispred Banskih dvora, a ne Pantovčaka.

>> VIDEO Duge cijevi ispred Vlade: Plenković tvrdi da su članovi Vlade dobili prijetnju

Poručio je i kako je izvješće Sigurnosno obavještajne agencija (SOA) potvrdilo postojanje oružanih skupina u Hrvatskoj koje nasilno žele promijeniti vlast, a da je s tim izviješćem upoznat i Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost. “To zna recimo g. Hajdaš Dončić koji vodi taj odbor, koji je bliski Milanovićev prijatelj. Tamo mu jasno piše: identificirali smo dvije skupine ljudi s ekstremističkim stavom, ljudi koji imaju ideju nasilno rušiti ustavni poredak”, rekao je Plenković.

Dodao je da to, dakle, nije izmišljena tema, da je to rekla sama SOA. Naglasio je da se to događa u Hrvatskoj, istaknuvši da nije pojava da pripadnika takvih skupina ima “100 tisuća”, ali napomenuo da ih ima. “Pa ne uznemirujem ja javnost radi sebe, nego osvješćujem javnost da postoji situacija u našem društvu koje, kako vi kažete, nisu dominantne i nisu prisutne u javnosti”, rekao je Plenković novinarima.