Plenković o Vanđeliću: Jasno je kao dan da se bavi politikom. Treba se baviti onime za što je postavljen

Premijer Andrej Plenković održao je konferenciju za novinare nakon sjednice Vlade.

- Ponovio bih apel našim sugrađanima; iskoristimo sva cjepiva koja su na raspolaganju, cijepite se, naročito građani starije životne dobi. Svi podaci upućuju na razloge zašto se dobro cijepiti - rekao je u početku. Apelirao je još jednom da se pridržava epidemioloških mjera u školama.

- Molimo roditelje i sve da bez obzira na privatne stavove poštuju stavove epidemiologa i struke, nastojimo pomoći napoj djeci da što normalnije i što duže vodimo nastavu po modelu A, u školama. Jako smo dobro analizirali situaciju do sada, želimo da učenici budu u razredima, taj oblik nastave ja najbolji za normalan razvoj, život, normalno obrazovanje i odgoj - kazao je.

Na pitanje opterećuju li odnosi između Fonda i Vlade samu obnovu odgovorio je:

- Svi koji su za to nadležni rade na tom, ono što je najvažnije da Vlada je političko tijelo, ministar ima politički mandat, svi ostali nemaju politički mandat, svako se treba držati onoga za što je nadležan, a ne se baviti politikom.

Mislili da se Vanđelić bavi politkom kaže:

- To je jasno kao dan.

Kaže kako je ministar Horvat i sve njegove službe dobile zadatak s izmjenom zakona i da stvari krenu prema naprijed.

- Mora krenuti neovisno o osobama, to nije pitanje osoba nego odgovornosti da pomognemo ljudima u konstrukcijoj obnovi - rekao je.

- Vanđelić se treba baviti onime za što je tamo postavljen - ističe.

O predsjedniku Vrhovnog suda kaže da će obaviti još konzultacije. Komentirao je i izjavu predsjednika Milanovića koji je rekao kako ne zna o čemu je premijer govorio kada je spomenuo gospođu Turković kao kandidatkinju koju bi odmah podržali.

- Što je on rekao? Da ne zna koja je to osoba? Malo ću ponoviti tu temu jer sam jučer namjerno izašao s tim da skinemo taj pritisak s HDZ-a. Profesorica Turković je ugledna profesorica kaznenog prava s Pravnog fakultetu u Zagrebu, osam je godina sutkinja za europska prava u Strasbourgu. U vremenu koje je iza nas, kada su se obavljale konzultacije na Pantovčaku za predsjednika Vrhovnog suda, tada je veći broj ljudi bio kontaktiran. Jedna od osoba je bila i profesorica Turković. Njena dodatna kvaliteta je što ima fenomenalan scan točaka u hrvatskom pravosuđu koje su dobre, ali i koje nisu dobre. Taj poziv koji je ostvario predsjednik Milanović prema njoj je jako dobar. On ju je sam zvao. Profesorica Turković je osoba koja poštuje pravni poredak, razumije što je to procedura. Predsjednik predlaže, hrvatski Sabor odlučuje. Budući da niti u jednom trenutku predsjednik nije kontaktirao Vladu niti mene ta je konzultacija izostala, o bilo kome. Profesorica Turković kojoj je bilo ponuđeno da bude kandidatkinja je kao pravnica bila u kontaktu sa mnom, ja sam bez nekih većih konzultacija s bilo kim drugim rekao: 'ukoliko ste to vi, vi ćete imati našu potporu'. Kad je taj feedback došao do Milanovića, on je očito odustao od toga. To govorim da hrvatska javnost zna nešto što su činjenice, što je istina. Neki su se pitali zašto to tek danas govorimo? Rješavali smo ga konstruktivno. Nismo je spominjali, čuvali smo njen dignitet, dostojanstvo, njezinu reputaciju pa i reputaciju Hrvatske. Iz toga kuta, nakon što tjednima i mjesecima imate orkestriranu kampanju prema HDZ-u koji je zaštitnik korumpiranog pravosuđa, moramo malo stati na loptu i reći dosta s teorijama zavjere, nebulozama. Tko je konstruktivan i čeka neku vrstu signala da se dogovorimo. Ako parlamentarna većina nekog ne želi izabrati nikad taj prijedlog neće proći. Kako je njezino ime izašlo u novinama činilo mi se da je nakon jučerašnjih insinuacija da hrvatska javnost bude s tim upoznata. Meni je bizarno da predsjednik na to pitanje odgovori: Tko je ta osoba? - rekao je Plenković.

Kad će ravnatelji dobiti upute za covid-potvrde?

- Ministar zdravstva će to sukladno zakonu odrediti. Od listopada su potvrde na snazi - rekao je i dodao kako je zadovoljan ministrom Berošem kao i cijelom Vladom.

