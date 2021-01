Plenković iz Siska: Ovo nije nekakva utakmica natjecanja tko će prvi pomoći

Premijer Andrej Plenković rekao je u utorak da su primarne ambulante aktivne i u Sisku i Petrinji istaknuvši kako se u području zdravstva u kratkom roku napravilo maksimalno.

"Primarne ambulante su već aktivne i u Sisku i u Petrinji. U domeni zdravstva se maksimalno napravilo u kratkom roku", rekao je Plenković u Sisku nakon obilaska sisačke Opće bolnice "Dr. Ivo Pedišić".

Dodao je i da bi, uz manje popravke, u sisačkoj bolnici jedan dio kirurgije i oftamologije mogli biti uskoro uspostavljeni. Također, dovršio bi se i novi bolnički paviljon od deset tisuća četvornih metara što bi, smatra, bilo najbolje riješenje kojim bi se kapaciteti te bolnice vratili na oko 300 kreveta, koliko ih je bilo prije razornog potresa. Poručio je i kako će s ministrom zdravstva Vilijem Berošem danas razgovarati o tome kako bi se mogli ubrzati radovi na njezinom dovršetku jer toj bolnici gravitiraju svi stanovnici te županije.

Plenković je rekao i da je dio pacijenata iz te županije smješten u bolnicama u Novoj Gradiški, Karlovcu i Zagrebu, kako bi se rasteretila sisačka bolnica.

"Trebamo tražiti jedno rješenje koje će biti održivo", rekao je i zahvalio se tamošnjim zdravstvenim djelatnicima. Dodao je i da se protiv koronavirusa do sada cijepilo njih oko 200, od ukupno više od tisuću zaposlenika. Poručio je i da će nastaviti s procesom cijepljenja što većeg broja zdravstvenih djelatnika, jer "koronavirus je još među nama". Plenković je podsjetio kako je danas tijekom posjeta Sisačko-moslavačkoj županiji razgovarao s pripadnicima Hrvatske vojske, policije, Civilne zaštite, HGSS-a ili Crvenog križa te volonterima koji tu zadnjih tjedan dana pomažu 24 sata dnevno.

"Ljudi isto tako prate i jedno ozračje koje se stvara, koje bi se otprilike trebalo svesti na nedostatak povjerenja u funkcioniranje države i u funkcioniranje institucija", rekao je. Istaknuo je da će sve te institucije na tom području ostati i bit će angažirane. Plenković je izrazio zahvalnost i svim građanima na spontanim inicijativama, koji su diljem zemlje pokazali veliko srce i solidarnost da "pruže ruku" pomoći svima kojima treba.

"Ovo nije nekakva utakmica, natjecanje tko će prvi pomoći. Ovo je situacija u kojoj moramo imati sinergiju djelovanja svih onih koji su za to nadležni i onih koji žele od srca učiniti dobro djelo", rekao je. Poručio je i da to ne treba doživljavati kao neku utakmicu ili priliku za "demontiranje povjerenja u državu i institucije" jer to nije tema.

"Tema je pomoć onima koji su unesrećeni, a hrvatska država je pokazala u mnogim krizama da zna pronaći rješenja, a pronaći će ih i ovdje", naglasio je. Plenković je rekao i da je nemoguće - kada se dogodi potres od 6,2 stupnjeva po Richteru, da u roku od tri sata sve u tom opustošenom području "izgleda kao da ste došli u apoteku". Podsjetio je da su na dan potresa do 23 sata na tom području funkcionirale sve potrebne službe te su evakuirane dvije bolnice. Također, ponovio je da je Vlada našla i 120 milijuna kuna interventne pomoći za to područje.

Ravnatelj bolnice Tomislav Dujmenović izvijestio je premijera Plenkovića kako u teško oštećenoj bolnici već djeluju sve hitne službe koje su smještene u zgradi ginekologije, koja jedina nije bila oštećena. Uz to, bolnica koristi i tri velika šatora koje je postavila Hrvatska vojska za smještaj hospitaliziranih internističkih i COVID-19 pacijenata. Premijer Plenković je danas obišao i Majske Poljane u kojima je nakon razornog potresa poginulo pet mještana te izrazio sućut Ivi Tomiću koji je u potresu izgubio brata i nećaka. Poručio je i da se u tom mjestu trebaju napraviti "ozbiljni zahvati u procesu obnove".