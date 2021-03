Plenković o Ledu: 'Vjerujem da je postignuta najbolja moguća cijena'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetiio je u ponedjeljak Petrinju gdje je sudjelovao na sastanku Stožera Civilne zaštite za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom, a potom je u Glini obišao kontejnersko naselje 'Mali dom'.

Uz predsjednika Vlade na terenu su bili ministar branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade Boris Milošević te ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

Nakon što su premijera izvjestili u stanju i svim problemima s kojima suočavaju obišao je kontejnersko naselje sa svojim suradnicima te popričao sa stanovnicima kontejnerskog naselja 'Mali dom'.

Plenkovića su novinari najprije pitali o prodaji Leda.

"Što se tiče poslovne odluke, koliko vidim to je jedna velika transakcija. Nomad food je jedna od najvećih kompanije za smrznutu hranu. Vjerujem da je postignuta najbolja moguća cijena", rekao je Plenković.

Kazao je kako bi, po njegovom razumijevanju, prodaja Leda trebala pomoći pri financijskoj konsolidaciji Fortenove odnosno bivšeg Agrokora.

Upitan je o reakciji nakon njegove današnje izjave o Mostu.

"Rekli su da se u drugom krugu poništavaju listići, tu je sve jasno. To je jedna destruktivna družina. Glume da su klerikalna desnica, a kad je Kolinda Grabar Kitarović bila u drugum krugu poručili su ljudima - križajte listiće, poništavajte ih. Mene to ništa ne iznenađuje, ja s tim ljudima imam iskustvo. Ovo je dobro za društvo. Ako netko želi dati glas Mostu da to vidi. To je sve gluma, pogotovo on (Grmoja op.a.), rekao je.

Plenković je upitan i o današnjem dijalogu s novinarkom N1 koju je optužio na presici da izvrće teze i manipulira premda ga je samo upitala jesu li i Šeks i Jandroković također prešli granicu dobrog ukusa nazvavši predsjednika Milanovića ga huljom, ludim i šizofreničarom.

"Oho. Je li ovo pokušaj da se zamolba pretvara oko slobode medija. Imamo mi mobitele u autima, pa točno pratimo jedan, dva, tri, četiri portala kako pokušavaju iznivelirati. To je podloga za daljnju manipulaciju. Ja sam to prevenirao i sad je uslijedilo to što je uslijedilo. Nije fer, nije činjenično točno. Poručite kolegama da citiraju u cijelosti, onda će sve biti dobro".