SJEDNICA VLADE

Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada im sjeda dodatni novac na račune

Održana 122. sjednica Vlade
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Karolina Lubina
30.10.2025.
u 12:36

Vlada je donijela i odluku o vrijednosti godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskoga staža za 2025. godinu

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sjednica Vlade na čijem dnevnom su redu prijedlozi zakona o gradnji, zakona o prostornom uređenju (EU) te zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu (EU), triju zakona kojima je cilj spriječiti devastaciju prostora. Vlada je donijela i odluku o vrijednosti godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskoga staža za 2025. godinu.

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na identifikaciju posmrtnih ostataka na Ovčari kod Vukovara i Petrovačkoj doli. – Ovaj trenutak važan je za obitelji poginulih branitelja. Posebno je bio dirljiv susret s majkom Jean-Michela Nicoliera. Hrvatska neće prestati tragati za još 1740 nestalih osoba, nastavit ćemo suradnju sa svim udrugama nestalih. Vlada i država neće prestati s ovim aktivnostima dok s posljednji nestali ne pronađe – kazao je premijer. 

– Na današnjoj sjednici Vlade imamo važne zakone u domeni potpredsjednika Bačića. Zakoni su važni za sigurnost građana i kvalitetu životu u zajednici, cilj je spriječiti devastiranje i nezakonitu gradnju – rekao je Plenković. 

Na sjednici Vlade donesena i je odluka o dodatku na mirovinu koji će se isplaćivati u prosincu. Umirovljenici će dobivati 6 eura po godini staža, u prosjeku će biti isplaćeno oko 186 eura svakom umirovljeniku. Za isplatu godišnjeg dodatka osigurano je 210,6 milijuna eura. Prva isplata bit će u prosincu ove godine. 

Ključne riječi
Andrej Plenković Sjednica Vlade

Komentara 32

DE
dedabraco2017
15:25 30.10.2025.

Neka šefu Sabora kupi abakus,penzići svoju povišicu mogu izbrojiti na prste

HR
HrvatPlus1
15:24 30.10.2025.

Prije svega pozdrav iz Austrije, gdje slušam hrvatski radio preko interneta; kad je Hrvatska dobila €uro bila je emisija na radiju kako običan narod gleda na €uro! Jedna dama iz Varaždina kazala je da primjeti da kava postaje skuplja ii skuplja, ona ide svaki dan u kupovinu i nakon toga ide na kavu tako da točno primjećuje cijene itd Da budete vi postkomunistički pametnjaci konačno znali kako je u Austriji: moja mama i njezine prijateljice idu jednom u tjednu u kupovinu i nikada ne idu na kavu! To je to, ništa dalje! I nijedna od njih ne puši; samo radu i vodu brigu o obitelji i djeci! Sve jasno???? Pozdrav

TA
tantor
14:55 30.10.2025.

uobičajeni hdz bezobrazluk, penzićima 180€ jednom na godinu a svojim "poštenim" ministrima 80% povišica plaće svaki mjesec....... doći će izbori, ne zaboravite

