Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada im sjeda dodatni novac na račune

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sjednica Vlade na čijem dnevnom su redu prijedlozi zakona o gradnji, zakona o prostornom uređenju (EU) te zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu (EU), triju zakona kojima je cilj spriječiti devastaciju prostora. Vlada je donijela i odluku o vrijednosti godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskoga staža za 2025. godinu.

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na identifikaciju posmrtnih ostataka na Ovčari kod Vukovara i Petrovačkoj doli. – Ovaj trenutak važan je za obitelji poginulih branitelja. Posebno je bio dirljiv susret s majkom Jean-Michela Nicoliera. Hrvatska neće prestati tragati za još 1740 nestalih osoba, nastavit ćemo suradnju sa svim udrugama nestalih. Vlada i država neće prestati s ovim aktivnostima dok s posljednji nestali ne pronađe – kazao je premijer.

– Na današnjoj sjednici Vlade imamo važne zakone u domeni potpredsjednika Bačića. Zakoni su važni za sigurnost građana i kvalitetu životu u zajednici, cilj je spriječiti devastiranje i nezakonitu gradnju – rekao je Plenković.

Na sjednici Vlade donesena i je odluka o dodatku na mirovinu koji će se isplaćivati u prosincu. Umirovljenici će dobivati 6 eura po godini staža, u prosjeku će biti isplaćeno oko 186 eura svakom umirovljeniku. Za isplatu godišnjeg dodatka osigurano je 210,6 milijuna eura. Prva isplata bit će u prosincu ove godine.