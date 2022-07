Plenković: Druga cijev tunela Učka je važan projekt koji sjajno napreduje

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je u petak gradilište druge cijevi tunela Učka te ocijenio da je riječ o važnom projektu koji sjajno napreduje.

Probijanje druge cijevi tunela Učka vrijednosti 200 milijuna eura je važan projekt za promet iz Istre prema Rijeci i dalje prema Zagrebu, ustvrdio je. Većina radnika je iz hrvatskih građevinskih tvrtki, istaknuo je i ocijenio da je model suradnje i financiranja s tvrtkom Bina Istra dobar i koristan. Premijer je istaknuo vrijednost tunela i Istarskog ipsilona, navodeći da znatan udio turista u Istri koristi Istarski ipsilon.

Izvršni direktor Bina istre Dario Silić izvijestio je da je probijeno 2,4 kilometra tunelske cijevi, 1,3 s istarske i 1,1 s kvarnerske strane. Na gradilištu je 500 radnika i radovi napreduju dobro, rekao je. Dionica od Vranje do tunela mogla bi se dovršiti do kraja ove godine, probijanje cijevi tunela je planirano za rujan 2023, a dovršetak cijelog projekta do lipnja 2024, istaknuo je.

Radovi su izazovni, ima mnogo kaverni i miniranja, naveo je. Do kraja godine se planira početi gradnja dionice od Matulja do tunela te mosta i vijadukta Limska draga i Mirna, rekao je Silić.

Premijer u Istri boravi u pratnji ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića i ministra zdravstva Vilija Beroša, a u nastavku su obišli tvrtku Istarski vodovod u Buzetu.

Gradonačelnik Buzeta Damir Kajin istaknuo je da se iz istarskog vodovoda u ovo vrijeme nestašica vode i redukcija, isporučuje Sloveniji oko 80 litara vode u sekundi. Nadam se da to cijene i da će nam pomoći u otvaranju graničnog prijelaza sjeverno do Buzeta za prijevoz teških kamiona, rekao je.

Plenković je ocijenio da se svi dogovoreni projekti u suradnji Vlade i Buzeta dobro odvijaju. Istarski župan Boris Miletić donio je dobre odluke o redukciji i racionaliziranju potrošnje vode za sve što nije nužno. Vlada je 14. srpnja dala nalog Hrvatskim vodama da intenzivno pomažu vodovod u Istri kako bi se osigurala opskrba domaćinstvima i gospodarstvu, rekao je Plenković. Nastojat ćemo da se akumulacija Butoniga koristi za uravnoteženje s obzirom na situaciju s izvorima, naveo je. Hrvatske vode, Ministarstvo gospodarstva u suradnji sa županijom će učiniti sve da bude dovoljno vode, zaključio je premijer.

U nastavku obići će Pulu i druge lokacije na jugu Istre.