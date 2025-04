Planira se velika vojna parada na Trumpov rođendan? Oglasila se i Bijela kuća

Administracija Donalda Trumpa navodno planira vojnu paradu ulicama Washingtona kako bi proslavila 250. obljetnicu američke vojske - koja se poklapa s predsjednikovim 79. rođendanom. The Washington City Paper izvijestio je u nedjelju da su lokalni dužnosnici obaviješteni da očekuju povorku dugu oko 6 kilometara 14. lipnja, u subotu. Bijela kuća demantirala je izvješće te za Politico poručila: "Niti jedna vojna parada nije zakazana." Ipak, gradonačelnica Muriel Bowser potvrdila je da je obaviještena o potencijalnom događaju iako je tvrdila da je dobila malo detalja. "Rekla bih da je to u ranoj fazi", rekla je. "Da, kontaktirali su nas. Ne znam je li to okarakterizirano kao vojna parada." Kada je novinar primijetio da bi parada navodno započela kod Pentagona, nasmiješila se i rekla: "U redu. Pa, onda to zvuči kao vojna parada."

Takav događaj bio bi obnova Trumpovog plana iz 2018. godine. Trump je navodno bio toliko zadivljen nakon što je vidio vojnu paradu uz Champs-Élysées u Parizu povodom Dana Bastille 2017. da ju je želio replicirati. Međutim, ideja je napuštena nakon što su dužnosnici procijenili da bi to moglo koštati najmanje 21,6 milijuna dolara, a možda i do 92 milijuna dolara, uz potencijalno oštećenje cesta teškim vozilima. Ovaj put, međutim, Trump je "očistio" Pentagon od visokih generala čiju je lojalnost smatrao upitnom, kao i od odvjetnika. Međutim, vrlo skupa demonstracija vojne sile na Trumpov rođendan možda ne bi postavila pravi ton nakon što je desetke tisuća federalnih radnih mjesta ukinuo Trumpov "čistač" Elon Musk — kako bi se uštedio novac, piše The Independent.

Takis Karantonis, predsjednik odbora u susjednom okrugu Arlington u Virginiji, rekao je za City Paper da je u petak dobio "upozorenje" o paradi. "Nije mi jasno kakav bi opseg parada imala, ali nadam se da će savezna vlada ostati osjetljiva na bol i zabrinutost brojnih veterana koji su izgubili ili bi mogli izgubiti posao zbog nedavnih federalnih odluka, dok razmišljaju o najboljem načinu proslave obljetnice vojske", rekao je Karantonis.

Na pitanje u ponedjeljak hoće li se protiviti paradi koja uključuje "vojne tenkove", Bowser je rekla: "Da, vojni tenkovi na našim ulicama ne bi bili dobri. Ako se koriste vojni tenkovi, morali bi biti popraćeni s mnogo milijuna dolara za popravak cesta." Još 2018. godine Bowser i Trump javno su se sukobili oko mogućnosti parade. "Kada smo zatražili cijenu za održavanje velike proslave vojne parade, htjeli su brojku toliko smiješno visoku da sam je otkazao. Nikada ne dopustite nekome da vas ucjenjuje!", poručio je tada Trump.