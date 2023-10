PITANJE DANA Jeste li za to da se ukine pomicanje sata?

S današnjim danom službeno je počelo zimsko računanje vremena. Građani su tako noćas imali prilike odspavati jedan sat duže jer su se kazaljke pomaknule za jedan sat unazad u Hrvatskoj, kao i u svim državama EU. Iznimka od ove godine je Grendland, otok pod Danskom Kraljevinom, koji je odlučio ukinuti pomicanje sata pa je tako sada vremenska razlika između Danske i Grenalanda 3 sata, nasuprot četiri koliko bi inače bilo.

Trenutno zimsko i ljetno računanje vremena ima cijela Europa, dok isto koriste i Čile, Paragvaj, Kuba, Haiti, Egipat, Izrael, Libanon i Novi Zeland. U SAD-u većina saveznih država također pomiče svoje kazaljke dva puta godišnje, osim država Arizona i Hawaiija. U Kanadi to također ne čine tek u Yukonu i Saskatchewanu, dok u Australiji ih ne pomiču u N. Territoryju, Queenslandu i Zapadnoj Australiji.

Inače, na ideju ljetnog računanja vremena prvi je zapravo došao Benjamin Franklin 1784., no ta ideja pala je u zaborav do 20. stoljeća. Pomicanje sata uvedeno prvo je uvedeno u Njemačkoj i Austro-Ugarskoj tijekom Prvog svjetskog rata, a ubrzo su isto prihvatile i ostale države. Još se 2018. godine vodila rasprava u EU oko ljetnog računanja vremena, a građani su u 84-postotku poduprli njegovo ukidanje, no od te rasprave dalje nisu se poduzimali konkretni koraci.

Stoga smo vas mi u dnevnoj anketi koju provodi portal Večernji.hr pitamo: Jeste li za to da se ukine pomicanje sata? Svoje odgovore možete zabilježiti ispod.

POVEZANI ČLANCI: