Pitali smo građane koji su im običaji najgori na svadbi? 'Zbog toga sam htjela odustati od vjenčanja'

Kupovanje mladenke, bacanje buketa, skidanje podvezice, ples s mladenkom..., sve su to dobro poznati običaji koji su i dalje prisutni na većini svadbi u Hrvatskoj. No, neki od tih običaja već su zastarjeli pa ih se mladi ljudi uglavnom odriču, no većina njih je i dalje aktualna.

Što o neizostavnim običajima na svadbama misle naši građani, odnosno koji im je običaj najgori na svadbi, pitali smo ih u anketi. - Uf... Na vjenčanjima ne volim primijetiti da su ljudi neiskreno dragi jedni prema drugima, a znam da se van tog vjenčanja mrze - rekla nam je jedna sugrađanka.

- Najgore mi je bilo kad sam na jednoj seljačkoj svadbi morala slušati velečasnog kako drži misu prije samog početka jedenja juhe, to mi je bilo urnebesno - kaže nam druga dok jedna gospođa s kojom smo razgovarali ne voli bacanje riže.

- Pa, ako je još uvijek aktualan, onda je to bacanje riže, je l'. To mi je ipak hrana i mislim da iz respekta prema gladnima treba imati svijest o tome da se hrana ne smije bacati - kaže.

Jedna sugrađanka ima cijeli popis stvari koji joj se ne sviđaju na svadbama.

- Najgore mi je kada skidaju onu podvezicu, još mi je gore kada bacaju buket i najgore od svega mi je kada stoje u redu za darivanje - rekla nam je.

- Zapravo nemam najgoreg običaja nego sam, kad je bilo moje vjenčanje, razmišljala koja će to biti prva pjesma s kojom će me moj suprug zaprositi. I očekivala sam sad neku lijepu pjesmu kad dolaze u moj stan, međutim tamburaši su zapjevali pjesmu 'Ja se konja bojim' i ja sam tog trena htjela odustati od svog vjenčanja. Bilo me je doslovno sram - ispričala nam je jedna Hrvatica.