Pitali smo DHMZ kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna, evo što su nam rekli

Nakon sunčanog i toplog prošlog tjedna, u Hrvatsku je stigla promjena vremena koja je donjela obilnu kišu iako su temperature ostale gotovo nepromijene. Kako nas vrijeme očekuje u idućim danima, pitali smo prognostičare Državnog hidrometeorološkog zavoda.

- Nakon 7 do 10 dana prevladavajuće sunčanog, toplog i suhog vremena od ponedjeljka je počelo razdoblje promjenjivo oblačnog, i dalje iznadprosječno toplog vremena s povremenom kišom koja će lokalno biti vrlo vjerojatno i obilnija. U tom smislu vrijeme je drugačije. Iz prevladavajuće suhog nastupilo je, i zadržava se promjenjivo, međutim velike promjene vremena u ovom razdoblju nema - pojašnjavaju nam dežurni prognostičari DHMZ-a.

Kiša će najčešće i najviše padati na Jadranu i predjelima uz njega, u početku osobito u Dalmaciji. Uzevši u obzir tjednu akumulaciju oborine najviše će oborine vrlo vjerojatno pasti u našem susjedstvu, u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne u kojima će vjerojatno ovog tjedna po četvornom metru mjestimice pasti više od 200, a moguće i do 300 litara. U Hrvatskoj nešto manje od toga, svakako više od uobičajenih tjednih količina, U prosjeku u ovom dijelu ožujka padne samo 10-ak litara uz more i u Gorskoj Hrvatskoj te oko 5 litara u nizinama na istoku. Do jutros je na postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda najviše kiše palo u Kninu (66,5 litara) i Šibeniku (50,9 litara) što je u skladu s očekivanjima za 24 satnu oborinu s ovim ciklonom na početku tjedna. Do kraja tjedna u Hrvatskoj najviše bi oborine trebalo skupiti riječkom zaleđu, prema Gorskom kotaru, unutrašnjosti Dalmacije i na dubrovačkom području - mjestimice vjerojatno oko 200 litara raspoređeno u nekoliko epizoda.

- Prevladavat će cijelog tjedna slab do umjeren južni ili jugozapadni vjetar na kopnu, u odnosu na nedavno potpuno mirno razdoblje djelovat će vjetrovitije međutim osim u najvišim planinama jačina vjetra na kopnu ne bi trebala stvarati probleme. Na Jadranu će puhati većinom umjereno ili povremeno jako jugo, osobito u Dalmaciji i to ponajviše prema otvorenom moru i prema jugu, tako da će većina obalnih mjesta čak i u Dalmaciji vrlo vjerojatno proći bez zamjetnijih problema. Za razliku od bure jugo nije posebno mahovit vjetar. Rijetki olujni udari juga zabilježeni su nakratko početkom utorka u Dalmaciji i do jutra su se primirili na većini postaja, a opet bi ih moglo biti u petak popodne - kažu u DHMZ-u. S obzirom na spomenute izmjerene i prognozirane jačine vjetra na Jadranu će povremeno biti na snazi žuto - najniže upozorenje zbog samo mjestimice potencijalno opasnog vremena, slično vrijedi i za količinu oborine.