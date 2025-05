Piloti koji su hrabrim preletom u jednom danu obogatili hrvatsko zrakoplovstvo za dva MiG-a

Nakon što je 25. listopada 1991. godine, pilot Rudolf Perešin MiG-om 21 prvi preletio iz JNA te sletio na aerodrom u Klagenfurtu, a u veljači 1992. na isti se pothvat odlučio i pilot Danijel Borović, u redovima 'Ratnog vazduhoplovstva' tadašnje JNA oprez je bio drastično pojačan. To je dodatno otežalo posao hrvatskim pilotima koji su planirali slijediti Perešinov i Borovićev primjer. Uz to, rat u Hrvatskoj se sve više rasplamsavao, ipak baš ništa nije moglo pokolebati pilote Ivicu Ivandića i Ivana Selaka da 15. svibnja 1992. godine krenu u krajnje opasan i visokorizičan pothvat - let iz JNA bez povratka. Obojica stacionirani na aerodromu Ponikve, kraj Užica u Srbiji, mjesecima su pomno planirali bijeg iz JNA, no mnogo toga im nije išlo na ruku.

Ivandić je u međuvremenu imao nezgodu s požarom na avionu, a Selak je u listopadu 1991. na aerodromu Bihać, preživio tešku zrakoplovnu nesreću u kojoj su poginula dvojica njegovih kolega te je tek u ožujku 1992., nakon liječenja, ponovo dobio dozvolu za letenje. Dva mjeseca kasnije došao je dan odluke - 15. svibnja 1992., povodom obilježavanja "Dana vazduhoplovstva JNA ", uvježbavao se prigodni letački program. Vježbu su tog dana trebala izvesti četiri para MiG-ova, a u jednom od tih parova bio je i Ivandić. No, prilika se tog dana neočekivano ukazala i Selaku. Nakon što je jedan od planiranih pilota otpao zbog zdravstvenih problema, on je bio uključen u posljednji letački par kao njegova zamjena. Ivandić je poletio prvi, a dvadesetak minuta nakon njega i Selak. Kako bi izbjegao radare Ivandić je, brzinom od oko 720 km/h, letio na visini od samo 50 do 100 metara iznad tla te je ubrzo MiG-om krenuo prema Splitu, a Selak je, nakon što se odvojio od svog letačkog para, krenuo prema Zagrebu.

Oba su pilota tog dana sretno prizemljila borbene zrakoplove, Ivandić na Resnik, a Selak na Pleso, a zahvaljujući njima Hrvatsko ratno zrakoplovstvo je u jednom danu postalo brojnije za dva nadzvučna 'lovca' iz sastava bivše JNA.

Selakov zrakoplov, koji je dobio počasno ime, "Osvetnik Dubrovnika", bio je aktivan tijekom čitavog Domovinskog rata, a 'umirovljen' je 2004. No, sreću da doživi 'odlazak u mirovinu' nije imao i drugi MiG. Ivandićev „Osvetnik Vukovara“ - na svoj se posljednji let vinuo 14. rujna 1993., te ga je tada kod Vrginmosta srušio srpski projektil, pri čemu je poginuo hrvatski pukovnik, Miroslav Peris.