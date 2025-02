Pilot odgovorio na pitanje o papučici za gas, a onda otkrio zbog čega nekad mora upaliti - Google

Jedan pilot komercijalnih zrakoplova je dao fascinantan uvid u to kako je zapravo letjeti zrakoplovom i kako se to razlikuje od vožnje automobila. Za većinu nas, odlazak na odmor ne uključuje previše razmišljanja o samom putovanju; letenje može biti ugodno iskustvo. Ukrcamo se u avion, uživamo u osvježenju i sletimo na novu destinaciju spremni za zabavu. No, za pilote, svaki let nosi ogromnu odgovornost. Postati pilot zahtijeva godine posvećenosti, snažnu prostornu svijest i sposobnost upravljanja stresnim situacijama. Bivši američki vojni veteran, koji je postao komercijalni pilot, dijeli svoja iskustva iz kokpita na TikToku i odgovara na pitanja putnika, piše Mirror.

Nedavno ga je jedan znatiželjni pratitelj upitao imaju li zrakoplovi papučice gasa poput automobila. Pilot, poznat kao @PerchPoint na aplikaciji, objasnio je: "Imamo papučice s obje strane – kapetana i prvog časnika. Imamo dvije papučice – za desnu i lijevu nogu. No, one kontroliraju kormilo smjera, koje služi za upravljanje pravcem." Dodao je: "Te papučice se također mogu malo nagnuti naprijed kako bismo upravljali kočnicama. Možemo pritisnuti lijevu papučicu za lijevu kočnicu ili desnu za desnu kočnicu. To služi za upravljanje pravcem ili usporavanje nakon slijetanja."

"Postoji puno prekidača i tipki, ali nema papučica gasa," pojasnio je. Objašnjavajući kako piloti pokreću zrakoplov, otkrio je da se dva ili četiri potisna regulatora ručno upravljaju. "Uhvatimo ih oba i gurnemo naprijed – jedan za lijevi motor, a jedan za desni," objasnio je. Ako zrakoplov ima tri ili četiri motora, ima i odgovarajući broj regulatora. Pilot je također istaknuo da su vjetrobranska stakla u zrakoplovima drugačija od onih u automobilima. Objasnio je da su vjetrobranska stakla podijeljena na pola, što omogućava pilotu i kopilotu da koriste vlastiti dio prozora i neovisno upravljaju brisačima za svaku stranu. Nadalje, naglasio je da je jedina razlika između kapetana i prvog časnika ta da kapetan donosi konačne odluke, ali obojica upravljaju zrakoplovom zajedno.

U drugom videu, pilot je podijelio kako ga putnici u zračnoj luci često ispituju o informacijama o letovima – čak i ako on nije pilot njihovog zrakoplova. Priznao je da često mora koristiti Google kako bi pronašao informacije o letovima. Rekao je: "Šira javnost precjenjuje što piloti i posada zapravo znaju. Ako me netko zaustavi i pita za smjer do svog izlaza ili informacije o svom letu, rado ću pomoći jer smo, naravno, bolje upoznati sa sustavom." "Ali, u širem smislu, nemamo poseban pristup niti nužno više informacija o nečijem letu osim vlastitog, nego što bi itko drugi imao o svom letu."

