Petrović: Pregovori s proizvođačima su mučni. I kad potvrde, opet se nešto dogodi

Prema dogovoru, u ožujku bi u Hrvatsku trebalo stići 350 000 doza cjepiva. Epidemiologinja Goranka Petrović kaže da se nadaju da će dogovor biti ispoštovan, ali upozorava da nemaju garanciju. "Međutim, nekako mislimo da smo onaj najgori dio prešli i da će ipak ta dinamika ići onim tijekom kako je planirano", dodala je.

Govoreći o dosadašnjim isporukama cjepiva, kazala je da su razgovori s proizvođačima bili mučni, kako za Hrvatsku, tako i za druge članice EU.

"Nažalost nismo mogli baš previše utjecati, ubiti smo bili prepušteni neizvjesnosti što stvarno i jesmo iskomunicirali prema našim građanima. Jako je to bilo neizvjesno, znači doslovce čak i kad potvrde onda se opet nešto dogodi. Onog trenutka kad smo dobili cjepivo, bili smo sigurni, što je zapravo svima nama teško uopće planirati cijepljenje kad vi ne znate s kojim količinama raspolažete'', pojasnila je Petrović.

Dodaje da su zatražili od proizvođača garanciju o količinama cjepiva bar za prvo tromjesečje.

>> VIDEO Od danas počinje masovno cijeljenje: Mnogi liječnicima prijete jer žele što prije doći na red

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

''Ova druga faza je u nekakvim manjim županijama i ranije počela, ali ovo mislimo na Grad Zagreb kao najveći. Svi su liječnici obiteljske prakse dobili određenu količinu, vrlo malu, 30 doza i to će biti uglavnom oni pacijenti za one osobe starije dobi ili teški kronični bolesnici za koje će biti puno spretnije da se cijepe u svojim ambulantama zato što im je spretnije tamo doći, a na punktovima će biti osobe koje ipak moći logistički doći do tih punktova i moraju biti stvarno protočni i održati se taj razmak da na kraju ne postanu nekakvi inkubatori nove zaraze'', kaže Petrović.

Potvrdila je i da će za osobe koje se teže kreću biti organizirani mobilni timovi ili njihovi liječnici koji će ih cijepiti kući.

Upitana hoće li se mijenjati plan cijepljenja nakon što se cijepe najkritičnije skupine, rekla je da trenutno nema u planu dodatnih grupa.

"Uglavnom se spominju obrazovna djelatnost, srednje i osnovne škole i fakulteti, ali i vrtići, međutim ovo što spominjete je strateški. To jesu ljudi koji su na prvoj liniji, sjetimo se prošlog ljeta, puno turista koji su dolazili, puno virusa koji će također vjerojatno ući, toga moramo biti vrlo svjesni, tako da jedna od skupina za cijepljenje su definitivno turistički radnici. O tome odlučuje uglavnom Stožer na nekakve prijedloge epidemiologa, ali s obzirom na dinamiku cjepiva kako bude stizalo, onda se odlučuje. Moram spomenuti da mi imamo rezervirano stvarno jako puno cjepiva, imamo 2,7 milijuna AstraZenece, skoro 1,9 milijuna Pfizera''.