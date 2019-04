Euroizbori

Petir predala kandidaturu za EP: 'Uspjela sam skupiti 11.361 potpisa'

"Nisam nikog posebno tražila za prikupljanje potpisa, građani su se sami organizirali na različitim lokacijama, javili mi se kad su vidjeli da nisam ni na jednoj listi, tražili me da se kandidiram i to me ohrabrilo, odgovorila je upitana je li imala pomoć čelnice udruge U ime obitelji Željke Markić.