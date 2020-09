Petar je s Hvara došao na Novi Zeland, oženio je Maorku, ostao udovac s devetero djece...

U nedavno tiskanoj knjizi Pioneer Dalmatian Settlers of the Far North autorica Kaye Dragicevich objavila je 200 obiteljskih priča hrvatskih doseljenika na sjever Novog Zelanda. Rezultat je to dugogodišnjeg istraživanja u kojem joj je pomagao Frank Vinac, sin doseljenika iz Zaostroga...

U nastavku donosimo jednu priču o zanimljivom životnom putu Petra Jerkovića. Petar Jerković (Yerkovich), sin Petra Jerkovića i Marije djevojački Bilčić, rođen je 22. prosinca 1890. godine. Roditelji su mu bili iz Bogomolje na otoku Hvaru. Pretpostavlja se da je Petar došao u Novi Zeland 1906. godine na brodu Mokoia. Radio je sa svojim rođakom Steveom Jerkovichom u mjestu Otoroa. Nakon 1916., Petar je otišao na sjever, u Waihararu, ali sada pod imenom Peter Yerkovich.

U Waihui kod močvare Selwyn, u pokrajini Far North, kopao je kauri gumu. Izgleda da je tada upoznao Maorku Caroline Tipene te su postali par. Caroline (Kararaina) bila je kći Pirimona Tipene i Mariane, rođene Komene, iz Te Hapua. Peter i Caroline osnovali su dom u straćari smještenoj na državnom zemljištu u Motutangi. Vjenčali su se 1923. godine u policijskoj postaji Houhora. Petar je imao 33, a Caroline 22 godine. Imali su devetero djece: Andrew, Doris, Lionela, Lenu, Gladys, Mary, Aliceu, Petera i Draga. Godine 1927. Peter je kupio 163 hektara zemlje.

U starom ograđenom pašnjaku sagradio je malu staju i nabavio 8 krava. U proljeće su lokalne vlasti organizirale otkup vrhnja. Peter je bio među prvim farmerima Far Northa koji je tvornicu mliječnih proizvoda Awanui opskrbljivao vrhnjem. Djeca su pohađala malu školu u Motutangi. Izgleda da je Peter bio prvi Dalmatinac koji je u Far Northu imao vozilo: Bio je to T model Forda iz 1927. godine. Godine 1932. Caroline je dobila tuberkulozu koja je početkom 1900-ih harala krajem. Umrla je 3. siječnja 1934. Imala je samo 33 godine. Peter je ostao sam s devetero djece. Rješenje je bilo poslati ih u dom.

Svojoj je obitelji napisao pismo u kojem ih je pitao mogu li predložiti prikladnu ženu koja bi bila spremna doći na Novi Zeland pomoći mu podignuti djecu. Predložena je Marija Radić iz njegova sela Bogomolje. Bila je to kći Ivana Radića i Marije, djevojački Ivaković. Naime, ranije je bilo dogovoreno da Marija održava kućanstvo svome bratu Krsti koji je bio svećenik. U međuvremenu je dobio premještaj i to u Argentinu. Brat ju je ohrabrivao da prihvati novu ponudu rekavši kako je Peter dobar čovjek i da bi bilo tužno da djeca ostanu siročad. Peter joj je pisao i Krsto je obavio ceremoniju vjenčanja za svoju sestru.

Marija i Peter vjenčali su se preko posrednika. Proslava je održana u Bogomolji, dok je na Novom Zelandu Peter u to vrijeme kopao odvodne kanale. Marija je stigla u Novi Zeland u studenome 1935. Zgrozila se nad životnim uvjetima koje je našla. Kako je bila iznimno vrijedna, brzo se prilagodila. Bila je dobra majka djeci, kuhala je, čistila i održavala vrt. Marija i Petar imali su dvoje zajedničke djece, Violet i Milana. Krevet za tek rođenu Violet bila je napola prerezana 4-galonska kanta za kerozin izrađena od kositra.

Godine 1938. Petar je na usponu iznad Stony Crossinga sagradio novu obiteljsku kuću od letava. Marija je poslije rekla Violeti da su to bile najbolje godine njezina života. Bili su zdravi i sretni! Obitelj je uživala navečer sjedeći oko vatre, otac je svirao tamburu, dok je majka šivala na ruke. Peter je podigao novu staju i postupno povećao svoje stado na 80 krava. Godine 1939. kupio je novi crni Chevrolet za 480 funti. Bila je to velika vijest među stanovništvom, za njih je to bio Rolls Royce. Kako je na tom području bilo vrlo malo automobila, Petera su zvali kad im je trebao prijevoz za mnoge poslove i u hitnim situacijama, a onda je pribavio dozvolu za taksi službu.

Vozilo mu je služilo kao taksi, ali i za osobne potrebe. Zatim je kupio Oldsmobile, kamion s dizalicom koji je koristio za usluge u građevini. Godine 1940. – 1941. bio je jedan od izvođača koji su bili pozvani isporučivati građevinske materijale u Cape Reingu za izgradnju svjetionika, elektrane i dvije kuće za svjetioničare. Godine 1941. Peter je za 899 funti kupio traktor s gusjenicama Caterpillar D2, drljaču i set diskova od 24 inča. Sinovi Peter i Lionel krenuli su zajedno raditi.

Sjever je bio u ranim fazama razvoja i bilo je jako mnogo posla. Činjenica je da su Lionel i Peter zaslužni za nastanak većeg djela poljoprivredne zemlje oko Waiharare u četrdesetim i pedesetim godinama prošlog stoljeća. Radili su od Tekaoa na sjeveru do Kaitaia na jugu, krčeći i drljajući zemlju.